Thêm một thiếu nữ bị bán vào quán karaoke vì nghe dụ 'việc nhẹ lương cao'

Mạnh đã lừa bán N. cho một người ở khu vực quận Hà Đông, TP. Hà Nội với giá tám triệu đồng để làm nhân viên phục vụ quán Karaoke.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/9, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Đức Mạnh (SN 2005, trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận, khoảng đầu tháng 8/2022, thông qua mạng xã hội facebook, đối tượng làm quen với N.Y.N (khoảng 20 tuổi), trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Sau đó, qua trò chuyện, Mạnh biết N. có nhu cầu tìm việc nên gian dối nói sẽ tạo cho cô gái trẻ này công ăn việc làm nhẹ nhàng, lương cao.

Đối tượng Nông Đức Mạnh thừa nhận hành vi bán thiếu nữ vào quán karaoke tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/9, Mạnh đưa N. xuống khu vực xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rồi bán cho một đối tượng ở khu vực Hà Đông, Hà Nội với giá 8 triệu đồng để N. làm nhân viên phục vụ quán Karaoke.

Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Công an thành phố Lạng Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng phạm tội, đồng thời đưa N về đoàn tụ với gia đình.

Hiện nay vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

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