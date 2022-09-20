Năm cô gái trẻ ‘trúng bẫy’ bọn buôn người vào quán karaoke

Xã hội 20/09/2022 10:40

Năm cô gái từ 14 đến 22 tuổi ngụ các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An bị hai đối tượng buôn người mua với giá 250 triệu đồng để đưa về TP Cần Thơ ép nhận nợ, phục vụ karaoke trừ dần.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều tra tội "Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi".

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Phong và Phượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận tin tố giác của người thân một cô gái ở Long An nên phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ kiểm tra quán karaoke Thu Ngân 2 (thị trấn Cờ Đỏ).

Cảnh sát phát hiện tại các phòng trọ của quán có 5 cô gái trẻ từ 14 tuổi đến 22 tuổi, ngụ các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk và Long An.

Nạn nhân cho biết, từ đầu năm 2022 họ lên mạng xã hội tìm việc làm và thấy mẩu quảng cáo tuyển nhân viên nữ với mức lương cao nên chủ động liên hệ. Phía cần tuyển cho rằng công việc là nhân viên phục vụ quán cà phê ở TP.HCM với mức lương cao.

Sau khi đồng ý, các cô gái được yêu cầu đi xe khách hoặc taxi đến để gặp mặt tại tỉnh Đồng Nai hoặc Bình Dương. Tại đây, họ được đưa về phòng trọ và buộc phải chọn làm việc tại quán karaoke hay massage.

Nếu không đồng ý, các cô gái sẽ bị đe dọa, buộc phải trả tiền chuộc nên đa số sợ nên làm theo. Chưa dừng lại, các nạn nhân còn bị ép buộc ghi giấy nhận nợ từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người.

Các nạn nhân còn nhỏ tuổi và đa số đều là người dân tộc miền núi ít hiểu biết nên đã sợ và nghe theo lời của những người này.

Sau đó họ tiếp tục bị nhóm buôn người bán cho người khác có nhu cầu tuyển làm nhân viên phục vụ quán karaoke hoặc massage để làm việc trừ nợ. Qua mối quan hệ xã hội, bị can Phong nhận được hình ảnh và thông tin của 5 cô gái nói trên.

Phong biết bà Phượng đang là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2 nên đã liên lạc và gửi hình ảnh, thông tin của các nạn nhân.

Năm cô gái trẻ ‘trúng bẫy’ bọn buôn người vào quán karaoke - Ảnh 2
Bị can Phong. Ảnh: báo VietNamNet

Phong cũng đưa ra thông tin nạn nhân thiếu nợ chủ quán karaoke và chủ muốn bán để trừ nợ. Sau khi xem thông tin từng người, bà Phượng đồng ý trả tiền để nhận các cô gái về làm nhân viên phục vụ quán karaoke trừ nợ.

Bà Phượng bỏ ra hơn 250 triệu đồng để mua các nạn nhân. Khi về quán, bà ta tiếp tục bắt nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 -70 triệu đồng/nạn nhân.

Năm cô gái trẻ ‘trúng bẫy’ bọn buôn người vào quán karaoke - Ảnh 3
Bị can Phượng - Ảnh: báo VietNamNet

Các cô gái phải ở tại quán để làm việc trừ nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại cho bà Phượng.

Nguồn tin từ báo VietNamNet cũng cho biết, trong quá trình sinh sống tại quán, các nạn nhân bị giữ điện thoại, đi đâu cũng phải có sự giám sát của  nhân viên của bà Phượng. Trong quá trình làm việc, một nạn nhân mượn được điện thoại để liên lạc về gia đình nhờ công an giải cứu.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

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