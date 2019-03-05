Thầy giáo U40 bị tố sàm sỡ hàng chục nữ sinh tiểu học: Là người hiền lành, mẫu mực và yêu thương học trò

Khi hay tin đồng nghiệp bị tố sàm sỡ hàng chục nữ sinh, không ít người tỏ ra bàng hoàng vì trong suốt nhiều năm làm việc chung, thầy M. được đánh giá là người hiền lành, hết mực yêu thương học sinh và tận tâm với công việc.

Sáng nay (5/3), trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết thầy giáo D.T.M đã gửi đơn xin ra khỏi ngành sau khi bị tố có hành vi không đúng mực với nhiều nữ sinh.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều phụ huynh tỏ ra bàng hoàng vì trước nay thầy M. được đánh giá là người hiền lành, mẫu mực, luôn tận tâm trong công việc và rất yêu thương học trò của mình.

Nhiều phụ huynh và đồng nghiệp của thầy M. bất ngờ khi nghe tin vụ việc - Ảnh: Tổ quốc

Chia sẻ trên tờ Tổ Quốc, một đồng nghiệp của thầy M. cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Cô cho biết thầy là người chính trực, chưa từng có hành vi khiếm nhã với bất kỳ đồng nghiệp nữ hay học sinh nào. Thầy M. luôn tận tâm, yêu thương học trò và trách nhiệm với công việc.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 1/3, thầy D.T.M (sinh năm 1981, chủ nhiệm lớp 5A, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn) đến nhà phụ huynh học sinh đi uống rượu.

Đến buổi chiều lên lớp, thầy M. có những hành động không đúng mực với học sinh như: Véo mũi, vỗ vai, xoa lưng, vỗ mông (theo tờ tường trình của thầy M.).

Ngôi trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Đến tối cùng ngày, một số phụ huynh đã tố cáo với lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng địa phương rằng thầy M. có hành vi dâm ô, sờ vùng kín học sinh. Theo thông tin từ Lao động thì trong buổi truy vấn cùng phụ huynh học sinh, thầy M. đã thừa nhận có hành vi sờ vùng nhạy cảm của các em.

Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường đã tiến hành họp để xử lý vụ việc. Vì lời khai của các bên liên quan vẫn còn mâu thuẫn nên vào ngày 4/3, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Rúng động Bắc Giang: Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm U40 sàm sỡ hàng chục nữ sinh tiểu học Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-giao-u40-bi-to-sam-so-hang-chuc-nu-sinh-tieu-hoc-la-nguoi-hien-lanh-mau-muc-va-yeu-thuong-hoc-tro-317258.html