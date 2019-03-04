Rúng động Bắc Giang: Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm U40 sàm sỡ hàng chục nữ sinh tiểu học

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí vào ngày 4/3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang vào cuộc điều tra vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học.

Theo đó, một phụ huynh lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã phản ánh về việc thầy D.T.M (sinh năm 1981, chủ nhiệm lớp 5A) đã có hành vi sờ, nắn, bóp vùng nhạy cảm khoảng 15 nữ sinh lớp này.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều 1/3, thầy M. đã gọi 3 nữ sinh lên lớp gặp. Sau đó thầy đã có hành vi sờ vùng nhạy cảm của các em. Một số học sinh khác cũng bị sàm sỡ tương tự.

Bản tường trình của thầy M. - Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc xảy ra, sáng nay (4/3) bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã yêu cầu nhà trường cho thầy M. viết bản tường trình và cần phải xác minh thêm vụ việc.

Được biết, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ vụ việc. Tại đây, thầy M. cho biết vào ngày 1/3, thầy có nhận lời mời đến nhà 2 phụ huynh ăn cơm và có uống chút rượu. Sau đó, khi đi dạy thầy M. có xoa đầu, véo mũi, vỗ mông các em học sinh và đó chỉ là hành động vui đùa.

Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Hiện nhà trường đã có quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với thầy M. để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Được biết, thầy M. đã giảng dạy ở trường trên 5 năm, được nhận xét là người hiền lành, ít nói. Thầy đã có gia đình, 2 con và vợ cũng là giáo viên.

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu" Vị Hiệu phó ngôi trường chia sẻ, sau khi nghe được thông tin tất cả cán bộ trong trường đều rất bất ngờ và bàng hoàng. Bà chia sẻ, sau khi xảy ra phía nhà trường nhận thấy cần phải quan tâm các em học sinh hơn nữa.

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