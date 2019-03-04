Rúng động Bắc Giang: Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm U40 sàm sỡ hàng chục nữ sinh tiểu học

Xã hội 04/03/2019 14:30

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí vào ngày 4/3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang vào cuộc điều tra vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học.

Theo đó, một phụ huynh lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã phản ánh về việc thầy D.T.M (sinh năm 1981, chủ nhiệm lớp 5A) đã có hành vi sờ, nắn, bóp vùng nhạy cảm khoảng 15 nữ sinh lớp này.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều 1/3, thầy M. đã gọi 3 nữ sinh lên lớp gặp. Sau đó thầy đã có hành vi sờ vùng nhạy cảm của các em. Một số học sinh khác cũng bị sàm sỡ tương tự.

Rúng động Bắc Giang: Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm U40 sàm sỡ hàng chục nữ sinh tiểu học - Ảnh 1
Bản tường trình của thầy M. - Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc xảy ra, sáng nay (4/3) bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã yêu cầu nhà trường cho thầy M. viết bản tường trình và cần phải xác minh thêm vụ việc.

Được biết, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ vụ việc. Tại đây, thầy M. cho biết vào ngày 1/3, thầy có nhận lời mời đến nhà 2 phụ huynh ăn cơm và có uống chút rượu. Sau đó, khi đi dạy thầy M. có xoa đầu, véo mũi, vỗ mông các em học sinh và đó chỉ là hành động vui đùa.

Rúng động Bắc Giang: Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm U40 sàm sỡ hàng chục nữ sinh tiểu học - Ảnh 2
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Hiện nhà trường đã có quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với thầy M. để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Được biết, thầy M. đã giảng dạy ở trường trên 5 năm, được nhận xét là người hiền lành, ít nói. Thầy đã có gia đình, 2 con và vợ cũng là giáo viên.

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu"

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu"

Vị Hiệu phó ngôi trường chia sẻ, sau khi nghe được thông tin tất cả cán bộ trong trường đều rất bất ngờ và bàng hoàng. Bà chia sẻ, sau khi xảy ra phía nhà trường nhận thấy cần phải quan tâm các em học sinh hơn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô học sinh tiểu học ở Bắc Giang dâm ô học sinh Lạm dụng tình dục trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày