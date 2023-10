Thai phụ ở TP.HCM 'vượt cạn' ngay trên xe cảnh sát sau khi bị phòng khám từ chối tiếp nhận

5 phút sau khi bị phòng khám từ chối, người phụ nữ sinh con ngay trên xe cảnh sát. Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố và người nhà sản phụ, ca đỡ đẻ 'bất đắc dĩ' đã thành công ngay trong xe.

Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, trưa 18/8, Trung tá Nguyễn Văn Trọi, Trưởng Công an phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM cho biết lực lượng Công an phường vừa hỗ trợ đưa một thai phụ đi cấp cứu và đã hạ sinh an toàn ngay trên xe chuyên dụng.

Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, chị Võ Thị Thơm (24 tuổi, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Thạnh Xuân, quận 12) được người nhà chở bằng xe máy đến bệnh viện sinh con, khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12 thì có biểu hiện vỡ ối nên dừng xe cầu cứu lực lượng đang trực tại chốt. Và đươc các chiến sẽ tại đây đưa vào trụ sở Công an phường.

Sau khi báo cáo lãnh đạo, Thượng úy Huỳnh Ngọc Tuấn, Công an phường Thạnh Xuân cùng bảo vệ dân phố sử dụng xe cảnh sát, bật còi ưu tiên đưa sản phụ đến bệnh viện, nhưng qua phòng khám P.T (đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân) không được tiếp nhận do không có chuyên khoa, khoảng 5 phút sau thì sản phụ sinh con ngay trên xe, được cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố và người nhà đi cùng đỡ đẻ thành công.

Do tình huống cấp bách, lực lượng chức năng đã đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện Hoàn Mỹ (quận 12) nhờ các y bác sĩ hỗ trợ ban đầu và tiếp tục đưa đến Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) để có chuyên khoa theo dõi, chăm sóc kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-phu-o-tphcm-vuot-can-ngay-tren-xe-canh-sat-sau-khi-bi-phong-kham-tu-choi-tiep-nhan-418926.html