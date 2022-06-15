Thái Nguyên: Một phụ nữ bị truy sát, đâm tử vong, nghi do mâu thuẫn tình ái

Xã hội 15/06/2022 19:49

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào hơn 15h cùng ngày, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu khi bị người đàn ông truy sát.

Theo báo Giao Thông, chiều ngày 15/6, chính quyền và lực lượng chức năng huyện Đại Từ xác nhận, ở huyện vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến người phụ nữ tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào hơn 15h cùng ngày, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu khi bị người đàn ông truy sát.

Sự việc diễn ra nhanh, người phụ nữ bị đâm gục bên lề đường. Sau đó, nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện thi thể nạn nhân được đưa xuống nhà xác bệnh viện huyện đang đợi người nhà đến xác nhận danh tính.

Sau khi gây ra vụ việc, nam nghi phạm gây ra vụ án trên đã đến Công an huyện Đại Từ đầu thú.

Thái Nguyên: Một phụ nữ bị truy sát, đâm tử vong, nghi do mâu thuẫn tình ái - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing News

Theo Zing News, nhân chứng của vụ việc cho biết nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn tình ái. Sau đó, người đàn ông dùng dao bấm truy sát, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Trước thông tin trên, chỉ huy Công an thị trấn Hùng Sơn cho biết cơ quan chức năng huyện Đại Từ đang điều tra, làm rõ và chưa có kết luận chính xác.

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Từ khóa:   Thái Nguyên mâu thuẫn tình cảm chém người

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