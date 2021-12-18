Tết Nguyên đán: Bộ Y tế đề nghị dừng hoạt động tập trung đông người trước nguy cơ bùng phát dịch

Trước tình hình các ca nhiễm Covid-19 vẫn đang tăng, bộ Y tế mới đây đã đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến vì có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Dẫn tin từ Dân Việt, Bộ Y tế vừa qua đã chính thức có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường phòng dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Lo ngại Covid-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương…

Bộ Y nêu rõ tình trạng nhiều địa phương hiện vẫn ghi nhận số mắc Covid-19 trong công đồng tăng nhanh. Ngoài ra, biến chủng Omicron hiện cũng đang là mối lo hàng đầu vì có tốc độ lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch.

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Việc sinh hoạt, đi lại, mua bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới cũng cần tuân thủ tuyệt đối và đầy đủ quy định 5K. Trong 1 tuần gần đây, Việt Nam liên tục ghi nhận khoảng 15.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày, trong đó có từ 9.000-10.000 ca cộng đồng. Hiện, số ca mắc tại cộng đồng và tử vong vẫn có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương.

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