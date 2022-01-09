Tết Nguyên đán 2022 nghỉ mấy ngày, được nhận những khoản tiền nào ngoài lương?

Xã hội 09/01/2022 20:30

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gồm 9 ngày. Cụ thể, 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Theo nguồn tin trên Sức khỏe và đời sống, ngày 4/12/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 được Bộ LĐTBXH đề xuất bao gồm 1 ngày nghỉ trước Tết, 4 ngày nghỉ sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Như vậy, đợt nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài 9 ngày.

Cụ thể, người lao động là công chức, viên chức nghỉ 5 ngày Tết liên tục từ thứ Hai (31/1/2022) đến hết thứ Sáu (4/2/2022), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần.

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Đối với người lao động tại khu vực sản xuất, người sử dụng lao động sẽ lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết, hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết. Tuy nhiên, Bộ LĐTB-XH khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 cho công nhân lao động như phương án nghỉ của công chức, viên chức.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 20222, người lao động ngoài khoản tiền lương thì còn có thể nhận được nhận các khoản tiền như thưởng tết, lương tháng thứ 13, tiền thăm hỏi từ quỹ công đoàn (300 nghìn đồng), tiền hỗ trợ, quà của công đoàn địa phương.

Dựa trên kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động mà doanh nghiệp chủ động xem xét việc thưởng Tết. Việc có thưởng hay không, thưởng nhiều hay ít cho người lao động sẽ được doanh nghiệp quyết định. Thưởng Tết có thể bằng tiền hoặc hiện vật.

Lương tháng thứ 13 cũng giống như thưởng Tết, không phải khoản bắt buộc theo luật nhưng nếu trước đó có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp buộc phải thực hiện.

 

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