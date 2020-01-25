Tết đến nơi mà quất vẫn chưa chín, chủ nhà nghĩ ra cách 'phù phép' siêu bá đạo

Xã hội 25/01/2020 11:55

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh chủ nhà 'phù phép' cho cây quất từ xanh thành chín vàng khiến người xem không thể nhịn cười.

Mỗi khi Tết đến xuân về, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết, nhiều gia đình bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn trong cả năm.

Cây quất có lá xanh tốt, sai quả, quả vàng thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống.

Ngoài ra, cành quất trĩu quả trong quan niệm dân gian là biểu tượng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại cảnh gia chủ "phù phép" cho cành quất xanh khiến ai nấy bật cười thích thú. Có lẽ do chủ nhà mua cây quất sớm nên chọn cây có nhiều quả xanh, để đợi tới ngày Tết thì toàn bộ quả trên cây chín vàng là vừa đẹp.

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Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh chủ nhà 'phù phép' cây quất xanh khiến người xem không thể nhịn cười - Ảnh: FB

Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", đến 30 Tết rồi mà trên cây vẫn còn rất nhiều quả xanh. Để "chữa cháy", chủ nhà quyết định sơn vàng toàn bộ quả quất xanh. Ý tưởng vừa thông minh, vừa lầy lội khiến dân mạng phải chào thua.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ: "Cách chữa cháy vụng về mà cũng thông minh phết"; "Không rõ thành phẩm sau cùng thế nào nhỉ"; "Cây quất nhà tôi cũng xanh lè, có khi phải học cách nào mới được"...

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