Tập làm thơ 8 chữ về thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

Xã hội 17/11/2017 04:23

Nhiều bài thơ 8 chữ về thầy cô tự làm hiện nay rất được các bạn học sinh yêu thích bởi lời thơ mộc mạc, chân thành và nhiều ý nghĩa.

Phong trào làm thơ 8 chữ về thầy cô hiện nay rất được nhiều bạn học sinh yêu thích. Đặc biệt, vào những dịp làm báo tường chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các bạn lại hào hứng hơn nữa. Bởi vì thời điểm này chính là cơ hội để các bạn có thể “khoe” những “tác phẩm” được đầu tư công phu cả về thời gian và tâm huyết của mình với thầy cô giáo.

Thơ 8 chữ về thầy cô
Nhớ ơn thầy cô. Nguồn: Internet.

Để truyền cảm hứng tập làm thơ 8 chữ về thầy cô cho các cô cậu học trò, nhân dịp ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, hãy cùng thưởng thức một số bài thơ 8 chữ hay nhất dưới đây nhé.

1. Thơ 8 chữ tự làm về thầy cô

Cảm ơn cô

Em muốn nói cảm ơn cô thật nhiều

Hơn tất cả những điều em đã nói

Dù có lần chưa học bài, cô gọi

Bị cô phạt vì tội nói chuyện riêng

 

Cô dặn chúng em phải gắng học siêng

Đừng ham chơi, đừng có mà lười biếng

Trong giờ học thì không nên nói chuyện

Gắng học hành rồi sẽ tiến bộ lên


 

Cô ơi cô, em muốn cảm ơn cô

Cảm ơn cô đã ngày ngày dạy dỗ

Đã quan tâm, khuyên dăn và nhắc nhở

Công ơn cô em mãi nhớ không quên.

2. Tập làm thơ 8 chữ về thầy cô

Chữ của thầy

Thơ: Nguyễn Nhật

Thầy có dạy tôi rằng "Tiên Học Lễ"

"Hậu Học Văn" cứ thế phải trau dồi

Thời con nít bỏ ngoài tai...mặc kệ

Khiến tôi thường bị lắm trận đòn roi

 

Thầy tôi dạy chữ NHÂN là tính thiện

"Nhân Chi Sơ"...bản ngã của con người

Tâm kiên định giữa dòng đời vạn biến

Sự hung tàn, chỉ có hại mà thôi

 

Thầy luôn dạy sống sao cho đúng NGHĨA

Với cuộc đời...ân oán phải phân minh

Đừng thiên vị, ngả nghiêng về một phía

Biết xả thân khi thấy chuyện bất bình

 

Thầy đã dạy...người thanh cao giữ LỄ

Biết kính trên nhường dưới thật ân cần

Mang tình cảm đối nhân và xử thế

Chuyện vợ chồng luôn phải "kính như tân"

 

Thầy thường dạy...học hành cho có TRÍ

Hiểu nhiều điều sẽ tránh được chông gai

Tránh lầm lạc để đời không uổng phí

Giúp cho mình vững bước đến tương lai

 

Thầy cũng dạy đừng bao giờ bội TÍN

Chỉ một lần thì mọi chuyện sẽ hư

Điều tôi học của người Thầy đáng kính

Gấp vạn lần câu "Bán Tự Vi Sư " !

Thầy giáo.
Thầy giáo. Nguồn: Internet.

3. Tự làm thơ 8 chữ về thầy cô

Đứa học trò

Thơ: Nguyễn Nhật

Đứa học trò yên lặng đứng bên Thầy

Ông ngồi tựa tấm thân gầy mệt nhọc

Vào lưng ghế cũ mèm sơn đã tróc

Hướng ra ngoài cặp mắt ngó trời mây

 

Mắt đỏ hoe, trò lặng ngắm ông Thầy

Tay vuốt nhẹ khi ông ho khúc khắc

Vừa lẩm nhẩm, đôi khi đầu gục gặc

Đứa học trò cứ dạ dạ, vâng vâng

 

Chợt thấy ông có một thoáng vui mừng

Như mãn nguyện điều gì tâm đắc mãi

Khi nhìn đứa học trò hay ghé lại

Mỗi lần thăm...lí nhí chuyện trên đời

 

Vẫn như xưa...cái thuở học i tờ

Vẫn ấp úng khi Thầy nghiêm khắc hỏi

Vẫn sợ sệt như đang còn mắc lỗi

Đứa học trò...dù tóc đã...hoa râm !

Cô giáo.
Cô giáo. Nguồn: Internet.

4. Thơ 8 chữ về thầy cô

Không đề

Thơ: Nguyễn Thị Chí Mỹ

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.  

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được,  

Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…  

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra.  

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