Tập làm thơ 8 chữ về thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

Nhiều bài thơ 8 chữ về thầy cô tự làm hiện nay rất được các bạn học sinh yêu thích bởi lời thơ mộc mạc, chân thành và nhiều ý nghĩa.
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Phong trào làm thơ 8 chữ về thầy cô hiện nay rất được nhiều bạn học sinh yêu thích. Đặc biệt, vào những dịp làm báo tường chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các bạn lại hào hứng hơn nữa. Bởi vì thời điểm này chính là cơ hội để các bạn có thể “khoe” những “tác phẩm” được đầu tư công phu cả về thời gian và tâm huyết của mình với thầy cô giáo.
Để truyền cảm hứng tập làm thơ 8 chữ về thầy cô cho các cô cậu học trò, nhân dịp ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, hãy cùng thưởng thức một số bài thơ 8 chữ hay nhất dưới đây nhé.
1. Thơ 8 chữ tự làm về thầy cô
Cảm ơn cô
Em muốn nói cảm ơn cô thật nhiều
Hơn tất cả những điều em đã nói
Dù có lần chưa học bài, cô gọi
Bị cô phạt vì tội nói chuyện riêng
Cô dặn chúng em phải gắng học siêng
Đừng ham chơi, đừng có mà lười biếng
Trong giờ học thì không nên nói chuyện
Gắng học hành rồi sẽ tiến bộ lên
Cô ơi cô, em muốn cảm ơn cô
Cảm ơn cô đã ngày ngày dạy dỗ
Đã quan tâm, khuyên dăn và nhắc nhở
Công ơn cô em mãi nhớ không quên.
2. Tập làm thơ 8 chữ về thầy cô
Chữ của thầy
Thơ: Nguyễn Nhật
Thầy có dạy tôi rằng "Tiên Học Lễ"
"Hậu Học Văn" cứ thế phải trau dồi
Thời con nít bỏ ngoài tai...mặc kệ
Khiến tôi thường bị lắm trận đòn roi
Thầy tôi dạy chữ NHÂN là tính thiện
"Nhân Chi Sơ"...bản ngã của con người
Tâm kiên định giữa dòng đời vạn biến
Sự hung tàn, chỉ có hại mà thôi
Thầy luôn dạy sống sao cho đúng NGHĨA
Với cuộc đời...ân oán phải phân minh
Đừng thiên vị, ngả nghiêng về một phía
Biết xả thân khi thấy chuyện bất bình
Thầy đã dạy...người thanh cao giữ LỄ
Biết kính trên nhường dưới thật ân cần
Mang tình cảm đối nhân và xử thế
Chuyện vợ chồng luôn phải "kính như tân"
Thầy thường dạy...học hành cho có TRÍ
Hiểu nhiều điều sẽ tránh được chông gai
Tránh lầm lạc để đời không uổng phí
Giúp cho mình vững bước đến tương lai
Thầy cũng dạy đừng bao giờ bội TÍN
Chỉ một lần thì mọi chuyện sẽ hư
Điều tôi học của người Thầy đáng kính
Gấp vạn lần câu "Bán Tự Vi Sư " !
3. Tự làm thơ 8 chữ về thầy cô
Đứa học trò
Thơ: Nguyễn Nhật
Đứa học trò yên lặng đứng bên Thầy
Ông ngồi tựa tấm thân gầy mệt nhọc
Vào lưng ghế cũ mèm sơn đã tróc
Hướng ra ngoài cặp mắt ngó trời mây
Mắt đỏ hoe, trò lặng ngắm ông Thầy
Tay vuốt nhẹ khi ông ho khúc khắc
Vừa lẩm nhẩm, đôi khi đầu gục gặc
Đứa học trò cứ dạ dạ, vâng vâng
Chợt thấy ông có một thoáng vui mừng
Như mãn nguyện điều gì tâm đắc mãi
Khi nhìn đứa học trò hay ghé lại
Mỗi lần thăm...lí nhí chuyện trên đời
Vẫn như xưa...cái thuở học i tờ
Vẫn ấp úng khi Thầy nghiêm khắc hỏi
Vẫn sợ sệt như đang còn mắc lỗi
Đứa học trò...dù tóc đã...hoa râm !
4. Thơ 8 chữ về thầy cô
Không đề
Thơ: Nguyễn Thị Chí Mỹ
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.