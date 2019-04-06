Tâm thư của CSGT kêu gọi cộng đồng ủng hộ vợ và con nhỏ của nạn nhân bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ gây xúc động

Xã hội 06/04/2019 08:04

Nạn nhân bị đâm chết khi nhắc nhở nam thiếu niên 16 tuổi vượt đèn đỏ là trụ cột gia đình. Anh qua đời bỏ lại người vợ trẻ và đứa con thơ mới hơn 5 tháng tuổi.

Vì nhắc nhở Lê Văn Hoài (sinh năm 2003, trú tại phường Đông Thanh, TP. Đông Hà, Quảng Trị) vượt đèn đỏ khi chở bạn gái mà anh Mai Xuân Lan (33 tuổi, ngụ khu phố 5, phường 2, thành phố Đông Hà) đã bị đâm chết.

Sự ra đi đột ngột của anh khiến người thân vô cùng bàng hoàng và đau đớn. Khi còn sống, hoàn cảnh của vợ chồng anh Lan đã vô cùng khó khăn, nay anh mất gia đình càng túng quẫn hơn.

Tâm thư của CSGT kêu gọi cộng đồng ủng hộ vợ và con nhỏ của nạn nhân bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ gây xúc động - Ảnh 1
Người thân khóc hết nước mắt bên quan tài của anh Lan - Ảnh: Facebook

Chị Hoàng Thị Sương (25 tuổi, vợ anh Lan) là giáo viên của một trường mầm non tư thục. Tuy nhiên hơn 5 tháng nay, chị phải nghỉ ở nhà vì sinh con nên tất cả kinh tế đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng.

Chứng kiến cảnh cha mẹ già cùng vợ con của anh Lan đau đớn khóc như mưa đứng bên quan tài đặt giữa căn nhà nhỏ chật hẹp, ai nấy đều vô cùng đau lòng.

Hôm qua (5/4), rất nhiều CSGT đến viếng thăm gia đình anh Lan. Sau khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, một cán bộ CSGT đã viết tâm thư kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ gia đình anh Mai Xuân Lan.

Tâm thư của CSGT kêu gọi cộng đồng ủng hộ vợ và con nhỏ của nạn nhân bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ gây xúc động - Ảnh 2
Có rất nhiều cán bộ CSGT đã đến viếng anh Mai Xuân Lan - Ảnh: Facebook

 “Kính gửi những tấm lòng nhân ái!

Các bạn thân mến, trong guồng quay tất bật của cuộc sống, ai cũng mong muốn mình và những người thân yêu gặp được nhiều may mắn.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không lường trước được mọi thứ. Ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh, vui tươi, yêu đời, chỉ trong phút chốc mọi thứ đều tan biến khi tai nạn thương tâm bất ngờ ập đến, không chừa một ai.

Anh Mai Xuân Lan vì lên tiếng trước một hành vi vi phạm luật giao thông là không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ mà bị kẻ côn đồ đâm trọng thương và mãi mãi ra đi.

Nhận được tin anh mất, với lòng tiếc thương vô hạn, tập thể Đội CSGT chúng tôi đứng trước hương hồn anh xin gửi đến anh sự trân trọng vì tinh thần bảo vệ pháp luật mà anh đã làm. Vì anh, chúng tôi quyết tâm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Đến ngôi nhà nhỏ thắp hương cho anh, chứng kiến sự đau khổ của gia đình trước mất mát quá lớn, chúng tôi nhận thấy hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Lan rất đáng thương.

Tâm thư của CSGT kêu gọi cộng đồng ủng hộ vợ và con nhỏ của nạn nhân bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ gây xúc động - Ảnh 3
Bài viết kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận - Ảnh chụp màn hình

Hai vợ chồng anh Lan còn trẻ tuổi, anh Lan là công nhân, vợ anh vừa sinh con được 5 tháng tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn. Anh mất đi để lại muôn vàn khó khăn cho vợ và con thơ, để lại sự tiếc thương cho gia đình và xã hội.

Với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn được sẻ chia một phần gánh nặng vật chất và tinh thần cho gia đình anh Lan. Tôi xin kêu gọi các thành viên, các cá nhân và tập thể cùng chung tay, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn. Mỗi một bàn tay, mỗi một tấm lòng là lời động viên, sự sẻ chia vô cùng cần thiết và đáng quý với vợ con anh Lan trong lúc này.

Đó cũng chính là sự ghi nhận của chúng ta với một hành động đẹp vì an toàn giao thông và vì cuộc sống văn minh, an toàn cho mọi người.

Việc làm tốt cần đáng nhân rộng, dù hôm nay kết quả anh nhận được thật đáng tiếc, nhưng không thể vì vậy mà chúng ta khuất phục trước cái xấu và cái ác.

Một lần nữa tôi kêu gọi cộng đồng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn.

Mọi sự đóng góp xin gửi về gia đình anh ở Khu phố 5, phường 2, TP Đông Hà (đối diện khách sạn Sài Gòn - Đông Hà).

Anh chị em ở xa xin gửi về số tài khoản 048913485486 của Lê Mạnh Hùng tại ngân hàng Sacombank để được kịp thời chuyển đến gia đình của anh Lan.

Mọi sự đóng góp sẽ được công khai danh sách, cập nhật thường xuyên trên trang Facebook của tôi để mọi người được rõ.

Rất mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của tất cả những tấm lòng nhân ái! Xin chân thành cảm ơn!”.

Theo thông tin từ Một thế giới, người đứng ra kêu gọi giúp đỡ cho gia đình nạn nhân là Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Đông Hà.

Tâm thư của CSGT kêu gọi cộng đồng ủng hộ vợ và con nhỏ của nạn nhân bị đâm chết vì nhắc nhở vượt đèn đỏ gây xúc động - Ảnh 4
Anh Mai Xuân Lan bị đâm tử vong khi nhắc nhở thanh niên chở bạn gái vượt đèn đỏ - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, bức tâm thư kêu gọi ủng hộ của đồng chí Lê Mạnh Hùng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Hé lộ lời khai của thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc khi vượt đèn đỏ

Hé lộ lời khai của thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc khi vượt đèn đỏ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Hoài đã khai nhận hành vi giết người của mình khi bị nhắc nhở vượt đèn đỏ.

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