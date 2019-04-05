Hé lộ lời khai của thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc khi vượt đèn đỏ

Xã hội 05/04/2019 15:49

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Hoài đã khai nhận hành vi giết người của mình khi bị nhắc nhở vượt đèn đỏ.

Liên quan đến vụ việc Lê Văn Hoài (sinh năm 2003, trú tại phường Đông Thanh, TP. Đông Hà, Quảng Trị) đâm chết anh Mai Xuân Lan (33 tuổi, ngụ khu phố 5, phường 2, thành phố Đông Hà), tại cơ quan điều tra đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa qua (4/4), Lê Văn Hoài chạy xe đạp điện chở bạn gái trên đường Hùng Vương (TP. Đông Hà).

Hé lộ lời khai của thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc khi vượt đèn đỏ - Ảnh 1
Chân dung thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc nhở khi vượt đèn đỏ - Ảnh: Internet

Khi đến ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Huệ (thuộc phường 1), Lê Văn Hoài đã vượt đèn đỏ. Cùng thời điểm đó, anh Mai Xuân Lan đi theo hướng từ đường Nguyễn Huệ ra đường Hùng Vương lúc đèn tín hiệu đang có màu xanh nên suýt xảy ra va chạm.

Nghe anh Lan nói: “Mi đi chi lạ rứa” (mày đi gì lạ thế) thì Hoài văng tục. Sau đó, anh Lan ép xe của Hoài lại để nói chuyện và hai bên xảy ra cự cãi.

Theo Vietnamnet, Hoài khai vì bị anh Lan dùng tay và nón bảo hiểm đánh nên mới rút dao bấm đã chuẩn bị sẵn trong người đâm anh Lan khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Đến buổi tối cùng ngày, anh Lan đã tử vong tại bệnh viện.

Hé lộ lời khai của thiếu niên 16 tuổi đâm chết người vì bị nhắc khi vượt đèn đỏ - Ảnh 2
Anh Lan được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó không lâu đã tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, Hoài đã mua cây dao bấm ở trên mạng trước đó vài ngày và mang theo trong mình. Lúc xảy ra sự việc, người yêu của Hoài đã can ngăn nhưng không được. Cơ quan chức năng hiện đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.

Cái chết của anh Lan khiến gia đình vô cùng đau xót và bức xúc. Người thân của nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây án.

Được biết, vợ chồng anh Lan sống cùng cha mẹ già. Nạn nhân là trụ cột chính trong gia đình, anh còn có một con nhỏ mới 4 tháng tuổi.

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