Phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Sỹ Bé (32 tuổi, ngụ xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi Giết người thu hút đông người dự khán. Họ không chỉ là người thân bị hại, của bị cáo mà còn là bà con xóm giềng của nhau. Họ ngồi tách biệt bên hai dãy ghế, chẳng ai nói với ai câu nào.

Bé với dáng người cao, gầy, mặc chiếc áo sọc dài tay, ngồi lặng trên chiếc ghế dành cho bị cáo. Đôi tay bị còng đan chéo vào nhau, thỉnh thoảng lại hướng khuôn mặt về phía khán phòng một cách rụt rè như để kiếm tìm người thân.

Phía người thân gia đình bị hại đầu chít khăn tang, mang theo di ảnh của người chồng, người cha xấu số đến tòa để chứng kiến ngày kẻ giết người đền tội. Khuôn mặt ai nấy đều buồn bã, căng thẳng xen lẫn nước mắt, hận thù theo dõi phiên tòa.

Cáo trạng nêu rõ, tối ngày 6/2/2018, Bé ở nhà rồi nhận được cuộc điện thoại của một người bạn mời ra quán nhậu uống rượu. Vì chân bị gãy, vừa phẫu thuật, không thể ngồi gọn được nên Bé duỗi chân sang một bên.

Anh Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, ngụ cùng địa phương với Bé) nhắc nhở "Ngồi khoanh chân lại cho đàng hoàng". Nghe vậy, Bé thanh minh rằng mình vừa bị gãy chân rồi hai bên lớn tiếng cãi, xô xát nhau.

Được mọi người khuyên can, cả hai đứng dậy bỏ về. Khi ra đến cổng, vẫn còn bức xúc vì thái độ của anh Hải nên Bé lấy con dao nhọn (loại gọt hoa quả) thủ sẵn trong cốp xe rồi lao đến, đâm một phát trúng ngực anh Hải khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Thấy anh Hải ngục xuống, Bé hoảng sợ gọi mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện. Riêng Bé sau đó đã chạy về nhà thông báo với gia đình rồi đến cơ quan chức năng đầu thú.

Vì vết thương quá nặng nên anh Hải đã tử vong.

Bản án thích đáng

Ngày 14/5, hành vi giết người của Bé bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Đứng trước vành móng ngựa, Bé không quanh co, chối tội mà thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, Bé xin lỗi gia đình bị hại, cầu mong sự tha thứ. Bị cáo xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Với hành vi "giết người", HĐXX tuyên phạt Hồ Sỹ Bé mức án 20 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 160 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 đứa con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/tháng/cháu và phụ cấp 500 nghìn đồng/tháng cho người mẹ già của bị hại.