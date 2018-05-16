Tâm sự của cô gái mòn mỏi chờ người yêu hỏi cưới: ‘Liệu đời người con gái được mấy lần 6 năm?’

Cô gái chia sẻ: “Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm. Hơn 2 năm trước, lúc bố tôi mất, bố tôi nói với tôi muốn được nhìn thấy con gái lấy chồng vì sợ thời gian không còn nhiều nữa. Tôi nói với anh, anh bảo anh chưa sẵn sàng. Vâng, tôi đã đồng ý chờ anh tiếp.

Mới đây, tâm sự của cô gái bị người yêu bắt chờ đợi suốt 6 năm nhưng vẫn chưa chịu cưới dù cô đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc.

Năm sau tôi 27. Tôi nhắn với anh, bố em mất rồi, ông bà em đã già yếu lắm rồi. Em muốn trong lễ cưới của em có ông bà. Dù sao năm sau cũng cưới rồi, hai gia đình gặp nhau được rồi anh ạ.

Bố tôi mất. Chúng tôi hẹn đến khi 27 tuổi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Anh lại nói với tôi, anh chưa sẵn sàng. Anh không muốn cưới vì trách nhiệm.

Anh không muốn vội vàng. Anh muốn suy nghĩ thêm. Đời người được mấy lần 6 năm? Con gái được mấy lần 6 năm?

Tôi đã không đợi được nữa”.

Dù đã bắt người yêu chờ đợi 6 năm nhưng chàng trai vẫn chưa có ý định kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều đồng cảm với quyết định từ bỏ của cô gái vì thanh xuân của con gái có được bao nhiêu mà lại phí hoài chờ đợi một người đàn ông.

“Cô gái đó 27 tuổi rồi vậy mà anh còn tính để cô ấy đợi đến bao giờ nữa? Thanh xuân của một người con gái ngắn lắm. Đàn ông càng nhiều tuổi càng phong độ, còn phụ nữ thì ngược lại. Đọc mà xót cho chị”, H.H bình luận.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Đừng biện minh rằng không muốn người con gái khổ, muốn có một tương lai tốt đẹp cho cô ấy. 6 năm nhưng không có một cái mốc mà anh đặt ra rõ ràng cho chị ấy, chị ấy chỉ biết đợi và đợi. Nếu chán nhau rồi, buông tay cho nhẹ lòng hai bên. Nếu còn yêu thì cho chị ấy một cái điểm tựa bao giờ anh sẵn sàng. Kinh tế và sự nghiệp chưa ổn định hẳn thì hai người cùng cố gắng được mà. Thanh xuân con gái ngắn lắm. Con trai còn cả tuổi trẻ”, T.N khuyên.

“27 tuổi còn đợi chờ gì nữa. Ông kia hèn kém không đủ bản lĩnh, biện minh sợ khổ sợ khó. Đời người con gái được mấy cái tuổi đôi mươi, phí 6 năm thanh xuân”, H.H bức xúc.