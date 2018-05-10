Tâm sự day dứt của người mẹ gửi vong linh con vào chùa: Để tâm hồn vợ chồng thanh thản

Theo quan sát của chúng tôi, những người đến chùa gửi vong linh đa phần là phụ nữ. Cũng có trường hợp các cặp vợ chồng cùng nhau đến đây để cầu siêu cho những đứa con yểu mệnh của mình.

Được biết, chị và chồng đều từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Trước khi sống với chị, người chồng đã trải qua rất nhiều mối tình đến mức anh không thể nhớ hết tên của họ và mình bị mất bao nhiêu đứa con. Bản thân chị cũng từng tự tay bỏ đi đứa con của mình. Chính vì vậy họ tìm đến chùa Từ Quang để cầu siêu cho vong linh của những đứa trẻ với hy vọng tâm hồn sẽ được thanh thản.

Chúng tôi không thể quên hình ảnh một người vợ có gương mặt khắc khổ ngại ngùng đến hỏi những người trong chùa để cầu siêu cho một vài đứa trẻ. Điều đáng nói ở đây là những đứa trẻ đó không phải là con của chị mà là của chồng chị và những người tình trước đó.

Một cặp vợ chồng khác lại có hoàn cảnh ngược lại hoàn toàn. Anh chị lấy nhau đã nhiều năm nhưng bị hiếm muộn nên khó có con. Sau khi chạy chữa nhiều nơi, cuối cùng chị cũng mang thai. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng thì đứa con bị mất. Sau đó, hai vợ chồng đau đớn đưa vong linh của con vào chùa để gửi gắm.

Những quyển vở ghi lại danh sách các bé do cha mẹ gửi vào chùa được lưu giữ qua nhiều năm - Ảnh: Hồng Ngân

Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn trẻ trong độ tuổi sinh viên vì lầm lỡ phải bỏ đi đứa con của mình đến đây gửi vong linh. Trong chuyến đi, chúng tôi gặp một cô gái xinh đẹp đến đây để thăm đứa con của mình.

Cô kể: “Đây là đứa con nhỏ của em, trước đó em có một đời chồng và có đứa con 5 tuổi. Sau đó khi quen người bạn trai này, em có thai nhưng gia đình anh ấy không đồng ý. Vì vậy em đành phải bỏ con vì sinh ra đâu thể chăm sóc được”.

Những hương linh trẻ em được cha mẹ đưa vào chùa được ghi chép trong một quyển vở và có số thứ tự riêng để tiện cho việc người thân đến thăm sau này.

Dù đã chứng kiến những cảnh này nhiều năm nhưng nhiều trường hợp vẫn khiến cô L. (thư ký ở chùa) rơi nước mắt. Không chỉ người thân của các bé mà những người ở trong ngôi chùa này đều day dứt trước số phận của những đứa trẻ không được phép chào đời.

Một phụ nữ nghẹn ngào: "Thực sự nếu không vì hoàn cảnh, tôi cũng không muốn bỏ con mình. Hy vọng, các cô gái trẻ sẽ không đi vào con đường như chị hiện tại để các sinh linh vô tội không phải chịu khổ".