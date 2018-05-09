Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ

Xã hội 09/05/2018 16:39

Gần 20 năm qua, chùa Từ Quang chính là nơi đón nhận những vong linh thai nhi xấu số không được chào đời từ khắp nơi. Theo quan niệm nhà Phật, những đứa trẻ dù không được sinh ra thì trong cõi tâm linh, chúng cũng tồn tại. Do đó, vào dịp trung thu hàng năm, nhà chùa vẫn tiến hành cầu siêu cho hương linh các bé.

Chốn yên nghỉ của những thai nhi xấu số

Tọa lạc tại ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP.HCM), gần 10 năm qua, chùa Từ Quang chính là nơi các bà mẹ gửi gắm những vong linh thai nhi xấu số. 

Năm 1959, một đôi vợ chồng trong vùng đã hiến thửa đất rộng 1000 mét vuông để xây dựng chùa. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, chùa Từ Quang ngày nay được trùng tu khang trang hơn và là điểm đến của nhiều phật tử trong và ngoài nước. 

Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 1
Chùa Từ Quang được xây dựng cách đây đã gần 60 năm - Ảnh: Phương Duy

Từ năm 2000, chùa Từ Quang bắt đầu thờ hương linh trẻ vô danh. Ban đầu là những hài nhi xấu số của các nữ công nhân tại khu công nghiệp trong vùng. Lâu dần, nhiều người mẹ khắp nơi cũng truyền tai nhau đến gửi gắm những đứa con chưa thành hình. 

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, anh V.V.T. (32 tuổi), một phật tử của chùa cho biết: “Hàng ngày, có rất nhiều các cô gái trẻ, rồi những đôi yêu nhau lỡ có con nhưng vì điều kiện không cho phép nên họ đành phải bỏ đi. Vì day dứt nên họ lên chùa gửi con, mong con siêu thoát”.

Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 2
Những ông bố bà mẹ trẻ vẫn thường đến thăm những hài nhi xấu số - Ảnh: Phương Duy

Có thời điểm, anh T. gặp một đôi nam nữ trong độ tuổi sinh viên đến chùa với gương mặt sợ hãi, nhợt nhạt vì mới đến bệnh viện phá thai. Nghe nhiều người mách, cặp đôi này đến đây gửi gắm vong linh đứa trẻ.

Không ít chị em sống ở nước ngoài nhiều năm vào ngày lễ, những lần về quê cũng ghé cửa chùa thăm đứa con bất hạnh không được ra đời vì một lý do nào đó.

Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 3
Tượng những hài nhi xấu số vui vầy bên Đức Phật - Ảnh: Phương Duy

Hình ảnh những em bé vui vầy dưới chân Đức Phật trong gian thứ hai của ngôi chùa tạo ấn tượng mạnh cho những vị khách đến thăm. Trong chốn yên tĩnh này, người mẹ đến thăm con thường tìm một góc nhỏ rồi tĩnh tâm đọc kinh cầu nguyện.

“Em sợ con em đi lang thang nên cho nó vào đây...”

Đó là lời tâm sự của bà mẹ trẻ xinh đẹp nhưng cuộc sống hôn nhân chịu muôn vàn cay đắng. Chị ly hôn người chồng đầu khi đã có con trai 5 tuổi. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn bên người đàn ông thứ hai nhưng khi phát hiện mình có thai hơn 1 tháng cũng là lúc gia đình người yêu không chấp nhận chị.

Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 4
Một bà mẹ trẻ thường xuyên lên chùa thăm con mình - Ảnh: Hồng Ngân

Bạn trai nghe lời gia đình, bỏ rơi mẹ con chị. Chị đau lòng phải bỏ đi giọt máu của mình. Vừa kể, chị vừa lặng lẽ đốt từng bộ quần áo, mấy món đồ chơi khi lên chùa thăm con.  

Mỗi người mẹ đến ngôi chùa đều mang trong mình những câu chuyện buồn, bất đắc dĩ mới phải bỏ con đi. Tuy nhiên, một số người lại gửi đến cả 10 người con sau những lần lầm lỡ.

Cô T.L, thư ký làm việc tại chùa cho biết nhiều năm qua, chùa Từ Quang đã là nơi yên nghỉ của gần chục ngàn thai nhi xấu số. Các bé đều có một cái tên, một mã số thuận tiện cho cha mẹ đến thăm. Hàng năm, đến rằm tháng 8 âm lịch, nhà chùa sẽ tổ chức lễ đăng đàn chẩn tế, cầu siêu cho các hương linh thai nhi.

Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 5
Những người mẹ lần đầu đến chùa đều được hướng dẫn đặt cho đứa trẻ chưa ra đời một cái tên và cho bé một mã số - Ảnh: Hồng Ngân

"Thai nhi bị bỏ đi nhưng được thờ phụng mọi người sẽ gọi là hương linh. Tụi nó cũng có tâm hồn trẻ thơ như những đứa con nít. Ngày rằm trung thu, nhà chùa sẽ tổ chức lễ hội cho tụi nhỏ. Có đầy đủ bánh kẹo, sữa cho trẻ con. Ngày thường chúng cũng vẫn được ăn uống, ăn miếng bánh cái kẹo và ở cạnh Đức Phật" - cô L. chia sẻ. 

Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 6
Những thai nhi xấu số được ghi nhận trong cuốn số ghi danh của nhà chùa - Ảnh: Hồng Ngân
Có một ngôi chùa ở ngoại thành Sài Gòn nơi yên nghỉ của các hương linh thai nhi tứ xứ - Ảnh 7
Lễ cầu siêu cho các thai nhi được tổ chức từ ngày 9 - 15 tháng 8 âm lịch hàng năm - Ảnh: Chùa Từ Quang

Theo quan niệm nhà Phật, mỗi đứa trẻ khi đã thành thai trong bụng mẹ đều đã có linh hồn. Cho dù người mẹ ấy không sinh ra chúng, phá bỏ thì trong cõi tâm linh, chúng cũng đã tồn tại.

Với tấm lòng hướng Phật, người mẹ trẻ kia sợ con mình bơ vơ, phải gửi con nơi cửa chùa: "Con em bất hạnh. Em sợ nó đi lang thang bị bắt nên cho nó vào đây".

Cụ H. (70 tuổi) sống cạnh chùa vẫn thường ghé đến đọc kinh cho những hương linh thai nhi trong chùa nghe chia sẻ: "Nghĩ đến mấy đứa con nít không được ra đời xót xa lắm cô ơi. Mong chị em phụ nữ đừng dại dột mà bỏ con mình, mang tội chết!".

Tiền Giang: Xót cảnh bé trai 3 tuổi khóc ngất đòi mẹ sau khi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa

Tiền Giang: Xót cảnh bé trai 3 tuổi khóc ngất đòi mẹ sau khi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa

Bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, hơn 2 tuần nay, một bé trai khoảng 3 tuổi chưa một giây phút nào thôi nhớ về mẹ. Theo chia sẻ của nhà chùa, cứ nhắc đến mẹ em bé lại khóc ngất, mong mẹ sớm quay lại đón bé trở về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   chùa Từ Quang ngôi chùa thờ các hương linh thai nhi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày