Tạm giam đối tượng ném 'bom xăng' vào nhà dân lúc đêm khuya: Danh tính gây bất ngờ?

Xã hội 01/07/2022 09:06

Sau khi vợ chồng ly hôn, Nguyễn Phi Hùng nhiều lần dùng tài khoản cá nhân Facebook để xúc phạm, chửi bới, đe dọa gia đình vợ cũ.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 30/6, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng tham gia vụ án ném xăng gây cháy nổ tại nhà ông Bùi Quốc Thành (khu phố 2, thị trấn Vân Canh) về tội "Đe doạ giết người" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Em (SN 2003, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), Lê Văn Thảo (SN 2005) và Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, cùng trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).

Trước đó, Công an huyện Vân Canh đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng nêu trên, hành vi của 3 đối tượng được xác định, có dấu hiệu phạm tội "giết người". Theo lãnh đạo VKSND huyện Vân Canh, bước đầu, đã rõ tội "đe doạ giết người" nên tiến hành khởi tố, sau đó trong quá trình điều tra xem xét hành vi của đối tượng, nếu rõ tội danh thì sẽ chuyển sang tội "giết người" để xử.

Tạm giam đối tượng ném 'bom xăng' vào nhà dân lúc đêm khuya: Danh tính gây bất ngờ? - Ảnh 1
Vụ ném "bom xăng" đã gây cháy nổ khiến gia đình nạn nhân hoang mang, lo sợ - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin của báo Giao thông, hồ sơ vụ việc từ cơ quan chức năng, tối 18/6, Nguyễn Phi Hùng nói Lê Văn Thảo đi ném "bom xăng" vào nhà vợ chồng ông Bùi Quốc Thành (nhà ông Thành đã được Hùng dẫn Thảo chỉ vị trí trước đó).

Hùng và Thảo cùng chế tạo "bom xăng" và Hùng là người hướng dẫn Thảo cách sử dụng. Khi Hùng về thì Thảo nhờ Nguyễn Văn Em chở Thảo đến nhà ông Thành, sau đó Em đi về, còn mình Thảo ở lại thực hiện hành vi.

Sau khi ném "bom xăng" vào nhà ông Thành, đối tượng Thảo bỏ chạy ra đường lộ và điện thoại cho Em ra chở về nhưng Em sợ nên nhờ người khác lấy xe chở Thảo về nhà.

Qua xác minh lấy lời khai, Lê Văn Thảo và Nguyễn Văn Em thừa nhận hành vi dùng xăng để ném vào nhà ông Thành gây cháy.

Thảo khai nhận được Nguyễn Phi Hùng thuê thực hiện hành vi để trừ tiền Thảo nợ Hùng 1 triệu đồng và xăm miễn phí cho Thảo.

Những người làm chứng khai nhận phù hợp với nội dung vụ việc trên, riêng Nguyễn Phi Hùng quanh co, không thừa nhận hành vi của mình.

Đáng nói, theo gia đình ông Bùi Quốc Thành, cuối năm 2021, đối tượng Nguyễn Phi Hùng đã lên mạng xã hội Facebook liên tục chửi bới và doạ giết cả gia đình ông Thành.

Tạm giam đối tượng ném 'bom xăng' vào nhà dân lúc đêm khuya: Danh tính gây bất ngờ? - Ảnh 2

Nguyễn Phi Hùng nghi phạm chủ mưu, từng là con rể của ông Bùi Quốc ThànhẢnh: báo Tiền Phong

Lo sợ nguy hiểm gia đình ông Thành đã trình báo chính quyền và cơ quan chức năng. "Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức trách xử lý đúng người, đúng tội. Trước đó, khi bị đe doạ gia đình rất bất an, lo sợ, rồi đến sự việc ném bom xăng trong đêm 18/6, hành vi của các đối tượng này quá tàn nhẫn. Nếu tôi không cảnh giác dập lửa thì hậu quả khó lường, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cả nhà chúng tôi" - ông Bùi Quốc Thành bức xúc.

Được biết, Nguyễn Phi Hùng từng là con rể của ông Bùi Quốc Thành. Sau khi vợ chồng ly hôn, Nguyễn Phi Hùng nhiều lần dùng tài khoản cá nhân Facebook để xúc phạm, chửi bới, đe dọa gia đình vợ cũ.

Nhà dân phát nổ lớn giữa đêm nghi bị ném bom xăng, gia đình hoảng loạn, lo sợ!

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Theo dữ liệu camera, 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy đến trước cửa rồi dùng chai bia đổ đầy xăng ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành.

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