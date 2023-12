Theo Zingnews đưa tin, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, lấy lời khai của bà P.T.Q. (37 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi ném con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng thành phố xuống đất.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai sáng 14/6, bà Q. cùng chồng tên D. (34 tuổi) đưa con trai đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở huyện Bình Chánh, TP.HCM để khám bệnh. Khoảng 8h cùng ngày, vợ chồng bà đưa con trai đến Khoa nội thần kinh tại lầu 1 để khám thì bác sĩ kết luận bé bị trào ngược dạ dày thực quản.