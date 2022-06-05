Đến ngày hẹn trả nợ, Hoàng không liên lạc được với anh Tr., nên đã lập một tài khoản Facebook giả danh là con gái để làm quen rồi hẹn anh Tr. đến số nhà 10/146 đường Thanh Chương (P. Quảng Thành) chơi. Đây chính là nhà riêng của gia đình Lê Văn Hoàng.

Liên quan đến vụ giết con nợ, cướp tài sản và vứt xác xuống sông Mã, theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 4/6 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ án mạng. Cụ thể, ngày 20/5, anh P.Đ.Tr. (19 tuổi, ngụ xã Thành Tân, H. Thạch Thành, Thanh Hóa) vay của Lê Văn Hoàng (18 tuổi, ngụ P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) 5 triệu đồng, với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi giao tiền cho anh Tr., Hoàng “cắt” lãi trước 2,7 triệu đồng và chỉ đưa cho anh Tr. 2,3 triệu đồng.

Sau khi sát hại nạn nhân, Hoàng đã đưa xác anh Tr. lên tầng 2, dùng băng dính quấn khắp mặt và 2 tay rồi bỏ vào bao tải giấu dưới gầm giường. Đến 22 giờ cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở xác nạn nhân ra cầu Hàm Rồng (P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa), ném thi thể xuống sông Mã phi tang.

Chiều 25/5, theo lời hẹn, anh Tr. tìm đến địa chỉ nhà nói trên để gặp cô gái quen trên Facebook. Tuy nhiên, khi vừa đến địa chỉ này, anh Tr. phát hiện Hoàng. Anh Tr. chưa kịp ra khỏi nhà thì Hoàng đã đóng chặt cổng, đồng thời dùng ấm đun nước bằng nhôm đuổi đánh và đập nhiều phát vào đầu khiến anh Tr. gục tại chỗ, dẫn tới tử vong.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản và vứt xác nạn nhân xuống sông - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, khi hay tin con trai bị sát hại dã man, chị Phạm Thị Bình trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành - mẹ nạn nhân P.Đ.T. (SN 2003) vẫn chưa hết bàng hoàng, nước mắt chực chờ trào ra hai khóe mắt kể lại lần cuối cùng được gặp con mình: "Ngày 28/2, T. từ nhà xuống TP. Thanh Hóa học tiếng Hàn Quốc để phục vụ cho việc xuất khẩu lao động, khóa học dự kiến kéo dài từ 3-6 tháng. Thời gian đầu, T. thuê nhà trọ ở TP. Thanh Hóa để tiện cho việc học tập. Thời gian sau, T. không còn thuê trọ mà chuyển về nhà bà ngoại tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa ở và đi học.

Lúc 18h32' ngày 25/5, tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của T. với nội dung: Mẹ ơi! Con nợ xã hội đen 100 triệu, mẹ cứu con với không họ giết con". Sau tin nhắn đó tôi đã tìm cách gọi điện, nhắn tin với con nhưng không có kết quả nên rất lo lắng. Gia đình đã xuống TP. Thanh Hóa tìm kiếm tung tích con trai nhưng bất thành. Ít ngày sau, số điện thoại của T. bất ngờ gửi tin nhắn đến, ghi một số tài khoản để tôi chuyển tiền trả nợ. Tôi và gia đình nhờ người kiểm tra thì phát hiện đó là một tài khoản sử dụng để chơi game nên không gửi tiền".

Nghĩ con nợ nần tiền chơi game nhưng cho rằng sự việc không nguy hiểm đến tính mạng, sợ con mang "vết đen" trong hồ sơ sẽ khó khăn cho việc xuất khẩu lao động nên chị Bình và gia đình không trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an.

"Tôi đoán nó mang xe, máy tính cắm chơi game, chơi hết tiền thì nó sẽ tự về nên tôi không báo công an. Nếu báo thì nó sẽ có vết đen trong hồ sơ, đi xuất khẩu lao động sẽ khó khăn. Tôi gọi điện cho bà ngoại T. thì được biết, trước khi đi cháu có cầm theo máy tính và điện thoại của bà" - chị Bình nói.

Mẹ nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết rùng rợn của con trai - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.