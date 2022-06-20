Nhà dân phát nổ lớn giữa đêm nghi bị ném bom xăng, gia đình hoảng loạn, lo sợ!

Xã hội 20/06/2022 10:23

Theo dữ liệu camera, 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy đến trước cửa rồi dùng chai bia đổ đầy xăng ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 20/6, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng Công an huyện Vân Canh đang phối hợp với Công an thị trấn Vân Canh điều tra, làm rõ và xác minh đối tượng ném xăng vào nhà một người dân.

Theo điều tra ban đầu, vào 23h ngày 18/6, một đối tượng đã dùng chai bia đổ đầy xăng ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) gây ra tiếng nổ; lửa đã bốc cháy từ chai xăng bị vỡ. Rất may, người nhà ông Thành đã kịp thời dập lửa, không để xảy ra cháy lớn.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, theo thông tin của báo Sài Gòn giải phóng, ngày 19/6, Công an thị trấn Vân Canh (huyện Vân, tỉnh Bình Định) đã kiểm tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để truy tìm các đối tượng ném chất gây nổ vào nhà một hộ dân ở thị trấn này.

Ngôi nhà bị ném chất nổ nghi "bom xăng" là của hộ ông Bùi Quốc Thành, trú tại thị trấn Vân Canh. Theo trình bày ông Thành, sự việc xảy ra khoảng 23 giờ đêm 18/6. Lúc ấy cả gia đình ông này đang sắp đi ngủ thì bất ngờ có nhóm thanh niên khoảng 2 người đi xe máy đến và ném lửa vào nhà, dẫn đến phát nổ rất lớn.

 

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên dữ dội. "Tiếng nổ lớn như đạn pháo vậy. Rất may lúc đấy tôi còn thức nên ra dập lửa, nếu không thì ngôi nhà đã bốc cháy. Gia đình tôi hiện rất hoang mang, lo sợ. Đêm nào nằm ngủ cũng lo sợ có người đến ném bom xăng, uy hiếp" - ông Thành kể lại. Theo camera an ninh ghi lại, có 2 thanh niên đi xe máy đến, trong đó, 1 thanh niên vào gần nhà ném vật nghi bom xăng.

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