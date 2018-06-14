Tài xế mặc áo Grab tát liên tiếp vào mặt khách nữ vì phải đứng đợi 20 phút giữa trời nắng nóng

Xã hội 14/06/2018 15:28

Tài xế cho biết vì phải đứng đợi 20 phút và gọi 3 cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế Grab thẳng tay đánh khách nữ trước mặt nhiều người vì ra trễ 20 phút.

Clip: Tài xế Grab đánh khách hàng trước sảnh chung cư. Nguồn: Chuyện của người ta

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông trung niên mặc áo Grab đi tới chỗ một phụ nữ đang ngồi tại sảnh của khu chung cư. Cả hai đều có thái độ hằn học nên đã xảy ra cự cãi ngày một to tiếng. Người phụ nữ nói "ông cũng chẳng ra cái gì cả" liền bị tài xế thẳng tay tát liên tiếp vào mặt kèm câu nói bực tức: "Ăn nói cho đàng hoàng nhé".

Thấy sự việc ngày càng mất kiểm soát, mọi người xung quanh liền chạy vào can ngăn. Lúc này, tài xế nam đã thanh minh rằng người phụ nữ này đặt xe nhưng lại xuống trễ tận 20 phút khiến anh vô cùng bức xúc. Tài xế vì phải đứng đợi và gọi 3 cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Tài xế mặc áo Grab tát liên tiếp vào mặt khách nữ vì phải đứng đợi 20 phút giữa trời nắng nóng - Ảnh 1
Tài xế mặc áo Grab đánh khách nữ vì bị bắt chờ đợi quá lâu - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.

"Làm dịch vụ mà đánh khách hàng là sai hoàn toàn. Chưa kể người ta là phụ nữ mà lại tát mạnh tay như thế. Đề nghị công ty Grab xem xét xử lý tài xế này", Anh Thư bình luận.

"Khách đặt xe chỉ nên bắt tài xế chờ khoảng 5 phút là cùng. Trời thì nắng nôi, người ta cũng có công việc và những khách khác nữa chứ có phải phục vụ một mình mình đâu", Hải Thu cho biết.

"Tài xế đánh khách là sai nhưng chị kia cũng nên xem lại thái độ. Chờ một người tận 20 phút giữa trời nắng nóng không phải chuyện dễ, mỗi người đều có ý thức một tý thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc thế này", Ngọc Mi bày tỏ.

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