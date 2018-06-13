Trong lúc cô gái đang ngồi chờ tạo kiểu tóc thì đột nhiên bị nam nhân viên bóp vào ngực rồi bỏ chạy. Hành động này khiến nạn nhân giật mình thảng thốt đồng thời cũng gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Được biết, vụ việc xảy ra tại một tiệm làm tóc ở Hải Dương. Nam thanh niên đang vuốt tóc cô gái để chuẩn bị tạo kiểu thì bất ngờ bóp vào vòng 1 của khách. Cô gái xấu hổ chỉ biết ôm mặt ngượng ngùng còn chàng trai gây ra sự việc đã bỏ chạy ra khỏi tiệm.

Chỉ 12 giây nhưng đoạn clip đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một số người cho rằng chàng trai trong đoạn clip trên chỉ đang đùa giỡn. Số khác lại cho rằng hành vi này không thể chấp nhận được vì rất bất lịch sự.

“Không biết có thân không mà dám làm như vậy. Cho dù có thân thật sự cũng không thể làm như vậy, bất lịch sự vô cùng. Phải mình chắc táng cho sấp mặt”, L.K bức xúc.

Hành vi của chàng trai bị cộng đồng mạng lên án kịch liệt - Ảnh cắt từ clip

“Ban ngày ban mặt, người yêu còn chưa dám làm vậy chứ đừng nói một thằng lạ hoắc lạ huơ như vậy. Thế mà còn có người bênh được thật tình không hiểu nổi”, H.A bình luận.

“Mình thấy mọi người hơi quá lên, có khi họ quen biết nhau nên mới dám giỡn như vậy”, B.H lại có nhận định khác.

Mặc dù chưa biết hai nhân vật chính có quen biết nhau hay không song hành vi của chàng trai trong đoạn clip trên vẫn đang bị cư dân mạng “ném đá” kịch liệt.

Phó Công an xã thừa nhận sàm sỡ nữ sinh lớp 9 Làm việc với ngành chức năng, Phó Công an xã thừa nhận đã ôm hôn nữ sinh lớp 9

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-tho-hot-toc-nam-sam-so-vong-1-cua-khach-nu-roi-bo-chay-gay-tranh-cai-286460.html