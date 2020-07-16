Tai nạn thương tâm: Xe máy mất lái lao xuống mương nước khiến anh rể và em vợ tử vong

Xã hội 16/07/2020 11:03

Anh rể điều khiển xe máy chở theo em vợ bất ngờ mất lái lao xuống mương nước. Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nạn nhân tử vong.

Mới đây, trên địa bàn xã Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai người tử vong. Ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ đã xác nhận sự việc với Infonet.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều (15/7), anh Q. (30 tuổi, trú ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) điều khiển xe máy chở theo em vợ là bé gái 5 tuổi trên tuyến quốc lộ 48 kéo dài theo hướng ngã 3 Phú Phương – cửa khẩu Thông Thụ.

Khi đi đến địa bàn bản Mường Phú (thuộc xã Thông Thụ) thì bất ngờ chiếc xe mất lái, lao xuống mương nước ven đường. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa anh Q. và bé gái đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên hai nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Xe máy lao xuống mương khiến anh rể và em vợ tử vong - Ảnh: Infonet

Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự, xe ô tô mất lái lao xuống mương nước khiến 3 người thương vong.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 10/5, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 18A - 011.xx chở 3 người lưu thông trên đường thuộc xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Khi đến địa phận xóm 2, chiếc xe bất ngờ lao xuống sông Thốp bên đường. 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trục vớt 2 thi thể và chiếc xe lên bờ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

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Người thân của C. cho rằng, vụ việc nữ sinh C. tử vong có thể không phải là một vụ tai nạn. "Nếu đó là một vụ tai nạn thì chiếc xe của C. phải nằm gần hiện trường nhưng chiếc xe này lại cách nơi phát hiện thi thể C. một quãng đường".

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Từ khóa:   tai nạn giao thông Nghệ An tai nạn chết người

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