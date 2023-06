Người thân của C. cho rằng, vụ việc nữ sinh C. tử vong có thể không phải là một vụ tai nạn. "Nếu đó là một vụ tai nạn thì chiếc xe của C. phải nằm gần hiện trường nhưng chiếc xe này lại cách nơi phát hiện thi thể C. một quãng đường".