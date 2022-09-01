Tai nạn thương tâm: Bất chợt lao ra đường, bé gái 5 tuổi bị xe điện du lịch chèn qua người

Xã hội 01/09/2022 12:31

Ngay sau va chạm, cháu bé được chủ xe đưa đi cấp cứu nhưng bé Tr. đã chết trên đường đến bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 31/8, trên địa bàn thị trấn Sa Pa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe điện du lịch và một bé gái. Dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng gần 21 giờ ngày 31/8. Lúc này, cháu N.N.T. (5 tuổi, trú tổ 3, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đang cùng em chơi trên vỉa hè rồi bất ngờ chạy sang đường.

Tai nạn thương tâm: Bất chợt lao ra đường, bé gái 5 tuổi bị xe điện du lịch chèn qua người - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, dù thắng gấp nhưng xe điện vẫn tông phải bé gái, bánh trước của xe chèn qua người nạn nhân.

Ngay sau va chạm, cháu bé được chủ xe đưa đi cấp cứu nhưng bé Tr. đã chết trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn, ổn định tình hình trên địa bàn.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Sa Pa điều tra.

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