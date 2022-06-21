Xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 bất ngờ đâm vào dải phân cách làm 7 người thương vong.

Theo báo Đồng Nai đưa tin, chiều 21/6, trên quốc lộ 1 (đoạn gần lối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây), đoạn qua KP. Trần Hưng Đạo (TT. Dầu Giây, H. Thống Nhất) xảy ra một vụ lật xe khách biển số 86B-009.88.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày xe khách biển số 86B-009.88 (loại 52 chỗ của nhà xe M.N.) lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng TP. Long Khánh - H. Thống Nhất) tới khu vực trên bất ngờ lao vào dải phân cách. Sự cố đột ngột đã khiến nhiều khối bê tông của dải phân cách văng khắp đường, chiếc xe 52 chỗ bị lật ngang sang chiều đường ngược lại.

Hiện trường lật xe kinh hoàng ở Đồng Nai - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin của báo Dân Việt, thời điểm vụ việc xảy ra, hàng chục hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu. Người đi đường đã hỗ trợ giải cứu đưa các hành khách ra ngoài. Một ành khách là nữ, ngoài 50 tuổi tử vong tại chỗ, 6 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang, hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn trên đường, dải phân cách nằm ngổn ngang gây cản trở giao thông qua khu vực nhiều giờ đồng hồ.

Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an huyện Thống Nhất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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