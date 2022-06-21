Tai nạn kinh hoàng: Xe khách mất lái, cày nát dải phân cách rồi lật nhào sang đường ngược chiều khiến 7 người thương vong

Xã hội 21/06/2022 20:06

Xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 bất ngờ đâm vào dải phân cách làm 7 người thương vong.

Theo báo Đồng Nai đưa tin, chiều 21/6, trên quốc lộ 1 (đoạn gần lối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây), đoạn qua KP. Trần Hưng Đạo (TT. Dầu Giây, H. Thống Nhất) xảy ra một vụ lật xe khách biển số 86B-009.88.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày xe khách biển số 86B-009.88 (loại 52 chỗ của nhà xe M.N.) lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng TP. Long Khánh - H. Thống Nhất) tới khu vực trên bất ngờ lao vào dải phân cách. Sự cố đột ngột đã khiến nhiều khối bê tông của dải phân cách văng khắp đường, chiếc xe 52 chỗ bị lật ngang sang chiều đường ngược lại.

Tai nạn kinh hoàng: Xe khách mất lái, cày nát dải phân cách rồi lật nhào sang đường ngược chiều khiến 7 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường lật xe kinh hoàng ở Đồng Nai - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin của báo Dân Việt, thời điểm vụ việc xảy ra, hàng chục hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu. Người đi đường đã hỗ trợ giải cứu đưa các hành khách ra ngoài. Một  ành khách là nữ, ngoài 50 tuổi tử vong tại chỗ, 6 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất). 

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang, hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn trên đường, dải phân cách nằm ngổn ngang gây cản trở giao thông qua khu vực nhiều giờ đồng hồ. 

Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an huyện Thống Nhất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin bất ngờ về vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình: Phương tiện gây tai nạn nhiều lần vi phạm tốc độ

Thông tin bất ngờ về vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình: Phương tiện gây tai nạn nhiều lần vi phạm tốc độ

Sở GTVT Nghệ An đã có báo cáo về ô tô khách giường nằm gây tai nạn khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương ở Ninh Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   nạn nhân tử nạn trong vụ xe khách lật xe khách lật ở Đồng Nai xe lật khiến 7 người thương vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?