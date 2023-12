Theo Dân Việt, ngày 15/6, Sở GTVT Nghệ An đã có báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về ô tô khách giường nằm gây tai nạn khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương ở Ninh Bình.

Theo đó, qua kiểm tra, ô tô khách mang BKS 37B-028.06 đứng tên kinh doanh vận tải là Hợp tác xã Vận tải Nghệ An. Xe đăng ký mang tên thành viên Hợp tác xã Hoàng Đình Hoàn, chạy tuyến Bến xe Đô Lương (Nghệ An) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), được Sở GTVT Nghệ An chấp thuận khai thác tại văn bản ngày 9/7/2021.