Thông tin bất ngờ về vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình: Phương tiện gây tai nạn nhiều lần vi phạm tốc độ

Xã hội 15/06/2022 15:25

Sở GTVT Nghệ An đã có báo cáo về ô tô khách giường nằm gây tai nạn khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương ở Ninh Bình.

Theo Dân Việt, ngày 15/6, Sở GTVT Nghệ An đã có báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về ô tô khách giường nằm gây tai nạn khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương ở Ninh Bình.

Theo đó, qua kiểm tra, ô tô khách mang BKS 37B-028.06 đứng tên kinh doanh vận tải là Hợp tác xã Vận tải Nghệ An. Xe đăng ký mang tên thành viên Hợp tác xã Hoàng Đình Hoàn, chạy tuyến Bến xe Đô Lương (Nghệ An) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), được Sở GTVT Nghệ An chấp thuận khai thác tại văn bản ngày 9/7/2021.

Phù hiệu xe chạy tuyến cố định có giá trị đến ngày 19/11/2022. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ có giá trị đến hết ngày 25/9/2022. Thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát của phương tiện hoạt động bình thường.

Thông tin bất ngờ về vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình: Phương tiện gây tai nạn nhiều lần vi phạm tốc độ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Dân Việt

Trích xuất từ hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy xe khách này nhiều lần vi phạm về tốc độ khi tham gia lưu thông trên đường.

Cụ thể, vào tháng 1/2022 vi phạm 1,87 lần/1.000 km. Tháng 2/2022 vi phạm 2,34 lần/1.000 km. Tháng 3/2022 vi phạm 1,05 lần/1.000 km. Tháng 4/2022 vi phạm 2,44 lần/1.000 km. Tháng 5/2022 vi phạm 1,87 lần/1.000 km.

Theo Phụ nữ Việt Nam, căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phương tiện không bị thu hồi phù hiệu trong thời gian hoạt động trở lại sau dịch.

Sở GTVT Nghệ An thông tin, ô tô khách 37B-028.06 có hành trình đăng ký và được chấp thuận có lộ trình: Bến xe Đô Lương - QL7 - QL1A - Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm và ngược lại. Tuy nhiên, từ 23h00 ngày 13/6 đến 00h10 ngày 14/6, xe ô tô khách 37B-028.06 không đi theo đường tránh mà đi vào nội đô TP Ninh Bình.

Như đã đưa tin trước đó,  Công an Ninh Bình cho biết, khoảng 23h50’ ngày 13/6, tại km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ TNGT giữa xe máy với xe ô tô khách BKS 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984), trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ gồm: Vũ Minh T.(SN 1952), ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình; Phan Uy V. (SN 2010), Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000), đều ở Đô Lương, Nghệ An.

5 người bị thương gồm: Lê Đức H. (SN 2003), Hoàng Tiến T. (SN 2000), Nguyễn Quốc N. (SN 1977), ở Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị L. (SN 1942), Vũ Thị L. (SN 1959) ở Yên Thành, Nghệ An.

Công an TP Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan.

Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Ngọc Sáng không có nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể.

 

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Là một trong những người sống sót trong vụ tai nạn xe khách tại Ninh Bình, anh Hoàng Tiến Thạch (22 tuổi, quê Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc thương tâm này.

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