Người dân phát hiện thùng carton tại 1 tòa nhà ở quận 7 nghi chứa thi thể trẻ sơ sinh bên trong đã được công an đưa ra điều tra kết luận.

Trưa 7/5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP.HCM) vừa khám nghiệm xong hiện trường, đang điều tra vụ một thi thể nghi là trẻ sơ sinh bỏ trong thùng carton tại một tòa nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, ông T.Q.D. (45 tuổi, bảo vệ tòa nhà) ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ một thùng carton dưới tầng hầm.

Phát hiện thùng carton nghi ngờ có trẻ sơ sinh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thấy nghi ngờ, bảo vệ báo cho nhân viên và lãnh đạo tòa nhà mở ra kiểm tra thì mùi hôi tỏa ra nồng nặc hơn. Theo ông D., lúc mở ra bên trong thùng có một thi thể đang phân hủy nặng nghi là trẻ sơ sinh, kèm một bộ đồ trẻ sơ sinh, khăn choàng trẻ em.

Cũng theo ông D., thùng carton này được gửi đến tòa nhà khoảng 6 tháng nay (từ hồi cuối tháng 10-2021) và được dán băng keo cẩn thận. Do đó không ai mở ra, đến nay ngửi thấy mùi hôi mới mở ra và phát hiện vụ việc.

Lực lượng chức năng quận 7 cũng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, đến chiều 7/5, Công an quận 7 (TP HCM) xác nhận thi thể được phát hiện trong thùng carton tại một tòa nhà trên địa bàn chỉ là xác động vật, không phải thi thể người như dư luận đồn đoán.

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