Sốc với kế hoạch vạch sẵn, trước khi ra tay của nghi phạm giết chủ shop tại Bắc Giang: 'Thừa nhận chuẩn bị thuốc diệt chuột và dao để gây án trước 1 tuần'

Xã hội 13/04/2022 19:31

Tại cơ quan điều tra, qua quá trình tra khảo và làm công tác tư tưởng, đối tượng Hà đã khai nhận đã mua thuốc diệt chuột trước đó 1 tuần với ý định sau khi sát hại chủ shop quần áo sẽ tự tử.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, liên quan đến vụ chủ shop quần áo bị sát hại, ngày 13/4, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm giết người Phạm Thị Hà vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện sau khi uống thuốc diệt chuột tự tử.

Sốc với kế hoạch vạch sẵn, trước khi ra tay của nghi phạm giết chủ shop tại Bắc Giang: 'Thừa nhận chuẩn bị thuốc diệt chuột và dao để gây án trước 1 tuần' - Ảnh 1

Căn nhà hoang nơi nghi phạm lẩn trốn sau khi gây án - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Cũng theo vị cán bộ này, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định dù không có mâu thuẫn, xích mích gì trước đó nhưng Hà vẫn "ghét" nạn nhân D.T.T.M (SN 1997, cùng trú địa chỉ trên) vì nghĩ rằng M. "coi thường, khinh" Hà.

Về số thuốc diệt chuột mà Hà sử dụng để tự tử, đối tượng khai nhận mua từ cửa hàng địa phương từ 1 tuần trước khi gây án.

"Qua xác minh với cửa hàng, chúng tôi xác định Hà đã mua thuốc diệt chuột. Con dao gây án cũng là con dao mà Hà đã mua từ lâu", vị cán bộ này thông tin.

Dẫn theo nguồn tin từ VOV, trước đó, đối tượng có mua quần áo ở shop của chị M. Chiều tối 11/4, Hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo, tuy nhiên chị M không đồng ý. Lời qua tiếng lại, Hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị y tử vong. Sau khi gây án, Hà vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bỏ trốn.

Sốc với kế hoạch vạch sẵn, trước khi ra tay của nghi phạm giết chủ shop tại Bắc Giang: 'Thừa nhận chuẩn bị thuốc diệt chuột và dao để gây án trước 1 tuần' - Ảnh 2
Phạm Thị Hà tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Đối tượng Hà đã lẩn trốn tại ngôi nhà hoang cách nơi đối tượng ở khoảng 200 mét. Trong lúc trốn tại đây, với số thuốc chuột đã chuẩn bị từ trước đó, Hà đã quyết định tự tử nhưng đã bất thành khi bị bắt vào sáng 12/4.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

 

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Từ khóa:   Bắc Giang vụ chủ shop quần áo bị sát hại chém người

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