Sốc: Ông chủ 8X của 'siêu doanh nghiệp' vốn 500 ngàn tỷ tại 'nhà chọc trời' Bitexco lại sống trong nhà cấp 4?

Xã hội 03/06/2021 07:29

Mới đây, thông tin về một người đàn ông 35 tuổi đăng ký thành lập công ty tại TP.HCM có số vốn lên tới hơn 500 ngàn tỷ đồng khiến không chỉ giới kinh doanh mà người dân cũng tò mò không kém.

Lần đầu tiên, có một cá nhân góp đến 500 ngàn tỷ đồng để thành lập một doanh nghiệp khiến cộng đồng khởi nghiệp và người dân kinh ngạc. Theo đó, thông tin từ Vietnamnet cho hay, số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, có hai doanh nghiệp vừa được đăng ký thành lập mới thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông tại TP.HCM với số vốn đăng ký tăng đột biến 525 nghìn tỷ đồng. 

Hai doanh nghiệp này đăng ký thành lập ngày 20/5/2021 và có chung một đại diện theo pháp luật là ông N.V.Q.A., sinh năm 1986.

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Thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đang gây chú ý trong giới kinh doanh - Ảnh: Báo giao thông 

Theo báo Giao thông, từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, hai công ty này là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group), trụ sở chính tại tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng và Công ty cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (GAB Group), vốn 25.000 tỷ đồng, trụ sở tại Tầng 72, Toàn nhà Landmark 81.

Vụ việc gây chú ý vì số vốn vượt xa so với các doanh nghiệp top đầu. Cụ thể, theo báo Lao Động, Vingroup - một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - có vốn điều lệ hơn 34.000 tỉ đồng, vốn hóa trên thị trường gần 400.000 tỉ đồng. Hay ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, vốn điều lệ chỉ hơn 37.000 tỉ đồng, vốn hóa thị trường chỉ mới hơn 360.000 tỉ đồng.

 

Chưa biết "thực hư" sự việc thế nào, nhưng nhiều người đang rất tò mò về người bỏ số vốn quá lớn vào doanh nghiệp.

Nguồn tin từ Vietnamnet chia sẻ, ông A. cho biết con số vốn trên là "bình thường": "Số tiền này với tụi tôi cũng chả là gì. Câu chuyện của tôi là người thật việc thật, không có như mấy người đăng ký vốn ảo đâu. Tập đoàn của chúng tôi là toàn cầu. Tôi đang làm việc với nhà đầu tư nước ngoài lớn ở New York, Dubai. Ở trong nước, chúng tôi cũng làm việc với các tập đoàn lớn, ngân hàng". 

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Căn nhà được cho là của ông A. - ông chủ 'siêu doanh nghiệp' - Ảnh: Tiền Phong 

Còn theo Tiền Phong, dù góp vốn "khủng" để thành lập công ty nhưng ông chủ 35 tuổi "mới nổi" này vẫn ở nhà cấp 4 tại TP. Thủ Đức, TP. HCM.

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