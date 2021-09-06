SỐC: Khiếp vía nghịch tử cầm cuốc phang mẹ: Mẹ có muốn tôi đâm mẹ không?

Xã hội 06/09/2021 23:09

Người ta nói, công ơn cha mẹ lớn bằng trời, thế nhưng người đàn ông này đã có hành động khiến dân mạng phẫn nộ.

Trong cuộc sống, có nhiều lúc con cái hỗn hào, ngược đãi cha mẹ khiến người xem phẫn nộ. Những hành vi này luôn bị xã hội lên án và dân mạng "ném đá" kịch liệt.

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh gã đàn ông (được cho là con trai) có hành vi đánh mẹ mình vô cùng thậm tệ. Vụ việc đáng buồn này được cho là diễn ra ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Khi người mẹ đang ngồi ở nhà hàng xóm, người đàn ông này qua gọi về thì mẹ anh ta trả lờ: "Mày về trước đi tao về sau". Nghe mẹ đáp, anh ta lớn giọng: "Mẹ làm gì kỳ vậy? Mẹ đi về coi". Ngoài ra còn bồi thêm câu hăm dọa: "Mẹ có muốn tôi đâm mẹ không? Mẹ làm gì kỳ vậy? Mẹ đi về coi".

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Nhìn cảnh này ai nấy đều đau lòng - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, anh ta cầm cuốc la lớn: "Đứng dậy đi về coi, bà hết làm mẹ tôi rồi, bà hết cơ hội rồi". Người này phán thêm rằng: "Tôi đếm 1, 2, 3 mẹ bước ra đây không mẹ khỏi có cơ hội".

Điều khiến dân mạng phẫn nộ tột cùng là anh ta còn tấn công người phụ nữ tới tấp dù có người can và dọa báo công an. Người mẹ tỏ ra đau đớn, nằm quằn quại sau khi hứng trận đòn từ nghịch tử.

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SỐC: Khiếp vía nghịch tử cầm cuốc phang mẹ: Mẹ có muốn tôi đâm mẹ không? - Ảnh 3

Người phụ nữ đau đớn vật ra đất - Ảnh: Internet

Sau khi clip được dân mạng chia sẻ, nhiều người đã tỏ ra bất bình: "Con cái sao mà hỗn hào quá", "Cha mẹ thương không hết sao nỡ ra tay như thế", "Hành động thật không thể chấp nhận"...

Hiện tại clip con cầm cuốc tấn công mẹ vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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