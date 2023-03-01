Sau màn trao quà cưới "không nhượng bộ" xôn xao mạng xã hội, 100% khách dự đám cưới đều có quà, được tặng xe máy tặng vàng mang về

Xã hội 01/03/2023 07:42

Mới đây, đám cưới tại Bình Dương lại khiến người ta phải xuýt xoa bởi sự "độc lạ" của hai bên gia đình.

Mới đây, một đám cưới ở Bình Dương khiến cư dân mạng xuýt xoa về độ chịu chơi khi chuẩn bị xe máy và vàng để gửi tặng khách mời tới tham dự.

Theo nội dung ghi lại trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, đội ngũ bảo vệ phục vụ đang dắt một loạt xe máy ra dựng phía trong rạp cưới.

Sau màn trao quà cưới 'không nhượng bộ' xôn xao mạng xã hội, 100% khách dự đám cưới đều có quà, được tặng xe máy tặng vàng mang về - Ảnh 1
Nhà trai chơi lớn khi chuẩn bị xe máy và vàng để gửi tặng khách mời tới tham dự.

Phần biển xe được dán chữ "Quà tặng", kèm theo đó là mũ bảo hiểm cũng được bọc trong nylon mới cứng, xếp sẵn chờ trao cho khách. Mỗi khi MC đọc đến tên ai, đội ngũ bảo vệ lại dắt chiếc xe ra trao cho khách kèm mũ bảo hiểm. Các vị khách tới dự ai cũng nở nụ cười tươi như hoa, gương mặt phấn khởi trước món quà giá trị.

Màn chơi trội của hai bên gia đình khiến netizen không khỏi trầm trồ, nhìn vào hình ảnh có thể thấy rất nhiều chiếc xe máy với đủ loại màu sắc đã chuẩn bị sẵn, chúng là xe ga của hãng khá nổi và giá trị chẳng phải nhỏ.

 

Được biết màn trao quà này là một phần trong tiệc cưới trăm tỷ ở Bình Dương từng gây sốt trên mạng xã hội vài ngày trước đó. Trong đoạn clip được đăng tải trước đó, hai bên gia đình liên tục trao các món quà từ trang sức, tiền mặt, xe hơi cho đến sổ đỏ. Mẹ chú rể trao 200 cây vàng thì bố cô dâu đáp lễ bằng 30 cuốn sổ đỏ và nhiều món đồ giá trị.

 

Sau màn trao quà cưới 'không nhượng bộ' xôn xao mạng xã hội, 100% khách dự đám cưới đều có quà, được tặng xe máy tặng vàng mang về - Ảnh 2

 

Sau màn trao quà cưới 'không nhượng bộ' xôn xao mạng xã hội, 100% khách dự đám cưới đều có quà, được tặng xe máy tặng vàng mang về - Ảnh 3

Riêng phần quà hồi môn mà cô dâu, chú rể nhận từ bố mẹ 2 bên gồm 230 cây vàng, 30 sổ đỏ, 2 căn nhà, 1 xe BMW,... Đại gia Bình Dương cũng tuyên bố sẽ trao 50% cổ phần công ty của gia đình cho con gái.

Chia sẻ của Thượng úy Quân đội tạm hoãn đám cưới sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn sau khi trở về

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Ngay sau khi biết lịch trở về, Thượng úy Kiều Đức Toàn thông báo cho gia đình biết, hai bên thống nhất vẫn tổ chức nghi lễ đám cưới nhưng tiệc mời khách vẫn tạm hoãn.

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Từ khóa:   đám cưới BÌnh Dương tin xã hội tin đời sống

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