Sau kết thúc 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, 3 kịch bản đặt ra cho TP.HCM

Sau khi hết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM đã đặt ra 3 tình huống chống dịch cho địa phương này.

Đến hôm nay, ngày 14/7, TP.HCM đã bước sang ngày thứ 6 trong khoảng thời gian 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết, hiện tại, thành phố đang tập trung tầm soát F0 có trọng tâm trọng điểm, tách F0 khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể. Đồng thời, tập trung cho công tác tiêm vắc-xin, tiến hành cách ly, điều trị F0 và tập trung các nguồn lực điều trị bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng hoặc diễn biến nặng.

Về những tình huống có thể xảy ra sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, TP dự đoán sẽ có 3 tình huống: Thứ nhất, dịch bệnh được kiểm soát, TP thực hiện điều chỉnh giải pháp phòng, chống dịch theo thực tế. Thứ hai, dịch bệnh chưa được kiểm soát, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường ở một số địa bàn. Thứ ba, dịch gia tăng mạnh (đây là tình huống xấu nhất), TP đã tính đến tình huống phải siết chặt phong tỏa và đề xuất với Trung ương để quyết định giải pháp phù hợp.

TP.HCM giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9/7/2021 - Ảnh: TTXVN

Dù tình huống nào xảy ra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh, chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và triệt để yêu cầu 5K, nhất là khoảng 'thời gian vàng' này. Các cơ quan chức năng, lực lượng công tác trực tiếp tham gia phòng chống dịch phải thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ để đạt hiệu qủa cao nhất. Đồng thời, trong thời gian tới, TP sẽ rà soát các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá, cơ sở vật chất, trang thiết bị điều trị, hỗ trợ cho những người đang khó khăn,

Theo thông tin từ Bộ Y tế, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng 15 ngày. Tính đến sáng 17/4, TP.HCM đã ghi nhận hơn 17.200 trường hợp mắc Covid-19, chiếm hơn 50% số ca nhiễm của cả nước.

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