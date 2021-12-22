Sau chầu bia 'tới bến', nam thanh niên bị vỡ bàng quang nhập viện, đâu là nguyên nhân?

Xã hội 22/12/2021 14:23

Nam thanh niên được các bác sĩ chẩn đoán vỡ bàng quang dẫn đến viêm phúc mạc và lập tức phải phẫu thuật sau một chầu bia “tới bến” cùng bạn bè.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một ca bệnh hiếm gặp trong y văn. Theo đó, sau một “trận bia” cùng bạn bè, anh Nguyễn Văn T (29 tuổi) trở về nhà trong tình trạng say. Đến 2h sáng, anh thấy đau buốt và muốn đi tiểu nhưng không thể đi nổi nên quyết định tới bệnh viện khám.

Sau chầu bia 'tới bến', nam thanh niên bị vỡ bàng quang nhập viện, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân T được thăm khám lâm sàng và chỉ định làm các xét nghiệm, đánh giá cận lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là vỡ bàng quang - viêm phúc mạc và được chỉ định phẫu thuật.

Tại bệnh viện, khoảng 2 lít dịch, nước tiểu trong khoang bụng được hút ra, bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình bàng quang, đang được theo dõi tại viện. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân T được cho là phải phẫu thuật cấp cứu ngay, nhưng do đến viện muộn nên đã bị viêm phúc mạc.

Sau chầu bia 'tới bến', nam thanh niên bị vỡ bàng quang nhập viện, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 2
Ảnh: NLĐ

Các bác sĩ cho biết, chấn thương lúc bàng quang căng đầy là chấn thương thường gặp ở những bệnh nhân uống nhiều rượu bia rồi bị té ngã hoặc bị tai nạn. Khi bàng quang căng đầy, thành bàng quang rất mỏng và sức ép bên trong bị tăng cao đột ngột; khi có chấn thương, lúc này mặt sau bàng quang là điểm yếu nhất, các thương tổn thường tập trung ở đây.

Sau chầu bia 'tới bến', nam thanh niên bị vỡ bàng quang nhập viện, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ trường hợp hi hữu trên đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên nhịn tiểu. Khi có những triệu chứng bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm nhất để có những biện pháp hỗ trợ, điều trị kịp thời.

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