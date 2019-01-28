Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán

Xã hội 28/01/2019 10:38

Sau hành trình tuyệt vời tại Asian Cup 2019, các cầu thủ Việt Nam được trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt, niềm vui của Hà Đức Chinh càng nhân lên gấp bội khi anh kịp hoàn thành ngôi nhà mới tặng người thân.

Hà Đức Chinh là một trong những cầu thủ nổi bật của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Không chỉ nổi tiếng nhờ khả năng chơi bóng, anh còn được biết đến là người con vô cùng hiếu thảo.

Mới đây, trên mạng xã hội, người thân của cầu thủ Đức Chinh đã chia sẻ một số hình ảnh về ngôi nhà mới mà anh xây cho mẹ và ông bà nội. Đây là thành quả mà cầu thủ trẻ này đã tích cóp được sau nhiều năm thi đấu.

Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1

Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2
Ngôi nhà khang trang Đức Chinh xây cho mẹ và ông bà nội - Ảnh: Internet

Được biết vào ngày 27/1 vừa qua, việc xây dựng ngôi nhà căn bản đã được hoàn tất. Đức Chinh cũng tận dụng được những ngày nghỉ ít ỏi của mình để về nhà mới cùng với người thân, bạn bè ăn một bữa cơm ấm cúng.

Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3

Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 4
Nội thất của ngôi nhà vẫn chưa đầy đủ - Ảnh: Internet

Vì chỉ mới hoàn thành cơ bản nên nội thất vẫn chưa xong. Tuy nhiên, các vật dụng cần thiết như tivi, dụng cụ nhà bếp và thiết bị để Đức Chinh tập luyện hàng ngày đều được mua sắm đầy đủ.

Ngôi nhà 3 tầng với thiết kế hoành tráng nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè của Chinh “đen”. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã hài hước gọi ngôi nhà của đồng đội mình là “biệt phủ” khiến người hâm mộ cười lăn.

Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 5
Văn Toàn hài hước trêu ghẹo đồng đội - Ảnh: Internet

Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng Đức Chinh đã cho thấy sự trưởng thành, chín chắn khi trở thành trụ cột trong gia đình thay người bố đã mất.

Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 6
Đức Chinh làm mọi thứ để chăm lo cho mẹ và em thay bố - Ảnh: Facebook
Sau Asian Cup, Hà Đức Chinh tặng ngay ‘biệt phủ’ cho mẹ và ông nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 7
Người thân và bạn bè của cầu thủ trẻ có một bữa ăn ấm cúng trong ngôi nhà mới - Ảnh: Internet

Sau khi “an cư”, chắc hẳn chàng trai trẻ đã yên lòng để có thể tự tin cùng đồng đội chuẩn bị cho những giải đấu khó khăn sắp tới. Hy vọng Đức Chinh cũng như các cầu thủ khác trong đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái Tết an lành, hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình.

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