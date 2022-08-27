Sau 2 tháng 'biệt vô âm tín', nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà ra đi đã được tìm thấy tại Sơn La, gia đình vui mừng khôn xiết!

Xã hội 27/08/2022 08:27

Bị bố mẹ mắng về kết quả học tập, nữ sinh đã bỏ nhà đi cùng một người bạn quen trên Facebook. Cơ quan công an và gia đình vừa tìm thấy các em khi đang trên xe lên Sơn La.

Theo thông tin từ VOV, qua rà soát hàng chục chuyến xe khách chạy qua địa bàn, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã tìm thấy cháu L.T.H đang bỏ nhà đi cùng bạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 16/6, cháu L.T.H (sinh năm 2008, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội) vì giận bố mẹ mắng về kết quả học tập không tốt, đã tự ý bỏ nhà đi đâu không rõ. L.T.H đã tắt điện thoại, không liên lạc được. Gia đình ông Lê Văn Nam (bố cháu H.) đã tổ chức đi tìm kiếm ở nhiều nơi xong không có kết quả. Vì vậy, ông Nam đã làm đơn trình báo lên Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) việc con mình bị mất tích.

Sau 2 tháng 'biệt vô âm tín', nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà ra đi đã được tìm thấy tại Sơn La, gia đình vui mừng khôn xiết! - Ảnh 1
Cô gái Hà Nội bỏ nhà đi đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình - Ảnh: báo Lao động

 

Theo thông tin từ báo Lao động, đến 10h ngày 20/8, một nguồn tin trên Facebook cho biết cháu H. cùng một người bạn đang trên đường đi Sơn La của nhà xe Phong Hiền. Nhận được thông tin, gia đình anh Nam đã huy động hàng chục người đi tìm tại các bến xe ở Hà Nội và liên lạc với nhà xe Phong Hiền, đồng thời liên hệ đến Công an huyện Yên Châu (Sơn La) để xin được giúp đỡ.

Vào 16h cùng ngày, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã tiến hành rà soát hàng chục chuyến xe khách chạy qua trên tuyến đường qua Sơn La và đã tìm thấy cháu L.T.H đang bỏ nhà đi cùng bạn.

Sau đó, gia đình ông Nam đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an huyện Yên Châu không quản ngày nghỉ đã giúp đỡ, phối hợp với các lực lượng giúp gia đình tìm cháu H.

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