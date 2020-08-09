Sau 10 ngày điều trị, 18 ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng đã có kết quả âm tính

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 18 bệnh nhân, trong đó 11 bệnh nhân âm tính lần 1, 5 người âm tính lần 2 và 2 trường hợp âm tính lần 3 với chủng virus SARS-CoV-2.

Sáng nay (9/8), Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết 18 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã âm tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5 bệnh nhân và có kết quả âm tính lần 1.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 13 bệnh nhân, trong đó có 6 bệnh nhân âm tính lần 1 với Covid-19, 5 người âm tính lần 2 và 2 trường hợp âm tính lần 3 với chủng virus này.

18 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh: Internet

Hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 vẫn chưa được xuất viện. Các y bác sĩ vẫn đang tính cực theo dõi diễn biến sức khỏe của hai bệnh nhân này.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến sáng 9/8, tại Đà Nẵng có 226 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ và truy vết để cách ly các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh này. Lực lượng chức năng cũng đang cố gắng đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng bằng cách kết hợp phương pháp xét nghiệm theo phương thức gộp nhóm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bệnh nhân 418 âm tính SARS-CoV-2 lần 1 nhưng sức khỏe yếu, vẫn đang hôn mê Bệnh nhân 418 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang hôn mê, sức khỏe yếu, tiên lượng nặng.

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