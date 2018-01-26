Sau khi vợ mang 3 con bỏ đi, anh Dinh phát hiện trên tài khoản Zalo của chị đăng dòng trạng thái: “1 xác mẹ, 3 xác con trôi sông”. Quá lo lắng, anh Dinh đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Tối qua (25/1), anh Phạm Văn Dinh (42 tuổi, ngụ đường số 3, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh) đã nhờ các cơ quan báo chí giúp đỡ sau nhiều ngày không liên lạc được với vợ con.

Theo đó, vào ngày 8/1 khi trở về nhà anh Dinh không tìm thấy con trai mình – bé Phạm Nguyễn Đông Du (9 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 1 Trường tiểu học Winshool, Vinhome Tân Cảng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi hỏi hàng xóm, anh Dinh mới biết con mình đã được vợ cũ (chị N.T.M.V) đưa đi. Anh có gọi cho chị V. nhưng không liên lạc được.

Bé Nguyễn Đông Du trước khi mất tích - Ảnh: Công an nhân dân

Trong lúc đi tìm bé Du, anh Dinh phát hiện hai đứa con khác là bé P.N.P.U (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Bình An) và bé P.N.Đ.D (2 tuổi) cũng bị chị V. dẫn đi mất.

Liên lạc với trường học của bé U., giáo viên chủ nhiệm xác nhận nhiều ngày liền U. không đến lớp, người mẹ cũng không thông báo lý do con nghỉ học. Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng nhiều ngày qua anh Dinh vẫn chưa tìm thấy 4 mẹ con.

Theo chia sẻ của anh Dinh với các cơ quan truyền thông, gia đình chị V. có người bị tâm thần và bản thân chị cũng nhiều lần có biểu hiện lạ. Sở dĩ anh lo lắng vợ cũ sẽ gây tổn thương cho 3 đứa con vì phát hiện trên Zalo của chị V. đăng một dòng trạng thái rất kỳ lạ: “1 xác mẹ, 3 xác con trôi sông”.

Trước ngày chị V. và các con mất tích khoảng một tuần, anh Dinh và chị V. đã được Tòa án nhân dân quận 3 (TP. HCM) giải quyết ly hôn.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm kiếm tung tích những người "mất tích".

Nội dung cuộc gọi lần 3 của nữ sinh 17 tuổi bị mất tích bí ẩn ở Sơn La Giống như 2 cuộc gọi trước, em Thào Thị Mạnh gọi điện cho bố mình với thời gian khoảng 2 phút. Trong điện thoại, Mạnh nói rằng mình nhớ nhà và mong muốn mọi người tìm đến đón mình về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-voi-dong-trang-thai-cua-nguoi-me-mang-theo-3-con-bo-di-biet-tich-1-xac-me-3-xac-con-troi-song-269202.html