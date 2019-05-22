Rủ bạn gái của người khác đi khách sạn, thanh niên bị truy sát tử vong

Xã hội 22/05/2019 15:50

Nam thanh niên ở Tiền Giang rủ thiếu nữ 17 tuổi là người yêu của người khác đi khách sạn thì bị đâm tử vong.

Hôm nay (22/5), VKSND tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nghi can Đoàn Hữu Phi (22 tuổi), Huỳnh Minh Đăng (25 tuổi), cùng ngụ TP. Mỹ Tho về tội Giết người; truy tố nghi can Lê Thảo Vy (bạn gái của Đăng, 18 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) về tội Che giấu tội phạm.

Ngoài ra các nghi can khác là Nguyễn Phát Huy, Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Nạn nhân là anh Lê Văn Thật (31 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông). 

Rủ bạn gái của người khác đi khách sạn, thanh niên bị truy sát tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, Vy và Thật là người quen. Tháng 9/2018, Thật đến TP. Mỹ Tho và nhắn tin rủ Vy đi chơi. Vy không đồng ý mà kêu Thật thuê khách sạn để nghỉ ngơi.

Sau đó Thật tiếp tục nhắn tin rủ Vy vào khách sạn để sử dụng ma túy. Lúc này, Đăng phát hiện tin nhắn nên gặng hỏi Vy có quan hệ thế nào với Thật.

Tiếp đó, Đăng bảo Vy hẹn Thật ra ngã tư xã Trung An, TP. Mỹ Tho để nói chuyện. Vy nhắn tin hẹn Thật xong, Đăng kể lại sự việc cho Huy, Bảo, Phi và Mạnh nghe để cả nhóm đến chỗ hẹn đánh anh Thật.

Khi đến chỗ hẹn, Đăng và Thật xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Đăng lấy nón bảo hiểm đánh Thật khiến nạn nhân té ngã, Phi lao tới dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào lưng anh Thật rồi bỏ đi. Nạn nhân chạy thêm được một quãng thì gục xuống tử vong.

Rủ bạn gái của người khác đi khách sạn, thanh niên bị truy sát tử vong - Ảnh 2
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Gây án xong, cả nhóm đến quán của Huy uống nước thì nghe tin Thật đã chết. Đăng cầm con dao mà Phi đâm chết Thật đưa cho Vy giữ rồi cùng nhau ném xuống kênh phi tang.

Tiếp đó các đối tượng bỏ trốn lên TP.HCM. Qua điều tra, công an xác định Đăng có vai trò rủ rê, cung cấp dao và chở Phi đến nơi gây án. Còn Phi đã trực tiếp đâm chết nạn nhân.

Tại thời điểm gây án Vy chỉ hơn 17 tuổi, Mạnh và Bảo mới 16 tuổi. Đây là các bị can chưa thành niên khi thực hiện tội phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tiết lộ lý do nhóm nghi can đâm nhiều nhát vào người nạn nhân trước khi đổ bê tông ở Bình Dương

Tiết lộ lý do nhóm nghi can đâm nhiều nhát vào người nạn nhân trước khi đổ bê tông ở Bình Dương

Dù nạn nhân đã tử vong, không còn khả năng chống trả nhưng vì để tránh trương phình, các nghi can vẫn quyết định đâm nhiều nhát vào thi thể trước khi tiến hành đổ bê tông cho vào bồn nước màu xanh.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giết người vì ghen tuông

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản