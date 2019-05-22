Ngoài ra các nghi can khác là Nguyễn Phát Huy, Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Hôm nay (22/5), VKSND tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nghi can Đoàn Hữu Phi (22 tuổi), Huỳnh Minh Đăng (25 tuổi), cùng ngụ TP. Mỹ Tho về tội Giết người; truy tố nghi can Lê Thảo Vy (bạn gái của Đăng, 18 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Vy và Thật là người quen. Tháng 9/2018, Thật đến TP. Mỹ Tho và nhắn tin rủ Vy đi chơi. Vy không đồng ý mà kêu Thật thuê khách sạn để nghỉ ngơi.

Sau đó Thật tiếp tục nhắn tin rủ Vy vào khách sạn để sử dụng ma túy. Lúc này, Đăng phát hiện tin nhắn nên gặng hỏi Vy có quan hệ thế nào với Thật.

Tiếp đó, Đăng bảo Vy hẹn Thật ra ngã tư xã Trung An, TP. Mỹ Tho để nói chuyện. Vy nhắn tin hẹn Thật xong, Đăng kể lại sự việc cho Huy, Bảo, Phi và Mạnh nghe để cả nhóm đến chỗ hẹn đánh anh Thật.

Khi đến chỗ hẹn, Đăng và Thật xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Đăng lấy nón bảo hiểm đánh Thật khiến nạn nhân té ngã, Phi lao tới dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào lưng anh Thật rồi bỏ đi. Nạn nhân chạy thêm được một quãng thì gục xuống tử vong.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Gây án xong, cả nhóm đến quán của Huy uống nước thì nghe tin Thật đã chết. Đăng cầm con dao mà Phi đâm chết Thật đưa cho Vy giữ rồi cùng nhau ném xuống kênh phi tang.

Tiếp đó các đối tượng bỏ trốn lên TP.HCM. Qua điều tra, công an xác định Đăng có vai trò rủ rê, cung cấp dao và chở Phi đến nơi gây án. Còn Phi đã trực tiếp đâm chết nạn nhân.

Tại thời điểm gây án Vy chỉ hơn 17 tuổi, Mạnh và Bảo mới 16 tuổi. Đây là các bị can chưa thành niên khi thực hiện tội phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.