Rớt nước mắt cảnh vợ gào khóc thảm thiết bên thi thể chồng sau tai nạn

Xã hội 22/12/2017 10:00

Chứng kiến cảnh người vợ gào khóc thảm thiết bên thi thể chồng tử vong do tai nạn, nhiều người chứng kiến không thể cầm được nước mắt.

Khoảng 2 giờ 20 phút rạng sáng ngày hôm nay (22/12), tại khu vực gần cầu Vỏ Khế, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9 (TP.HCM) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy với container khiến một người tử vong.

Rớt nước mắt cảnh vợ gào khóc thảm thiết bên thi thể chồng sau tai nạn - Ảnh 1
Thi thể người đàn ông sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Thời Đại

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chạy xe máy mang biển kiểm soát 59S4 – 150… Lúc xảy ra tai nạn, người đàn ông này đang lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ vòng xoay Phú Hữu về đường Nguyễn Xiển, quận 9.

Sau khi va chạm với container đi ngược chiều, người đàn ông ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Tài xế điều khiển container sau khi gây tai nạn không dừng lại xem xét tình hình nạn nhân mà nhấn ga bỏ chạy, hướng về phía cảng Phú Hữu.

Rớt nước mắt cảnh vợ gào khóc thảm thiết bên thi thể chồng sau tai nạn - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Thời Đại

Nhận được tin báo, công an quận 9 cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai nhân chứng. Bên cạnh đó, công an đã tiến hành cho trích xuất camera khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra, truy tìm container gây tai nạn.

Theo thông tin của Thời Đại, nạn nhân cư ngụ ở phường Long Thạnh Mỹ, hiện đang công tác tại Đội quản lý Trật tự Đô thị quận 2. Nạn nhân đã có vợ và hai con, bé nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi.

Khi hay tin chồng gặp nạn, người vợ ngay lập tức chạy đến hiện trường. Vừa nhìn thấy thi thể chồng nằm trên mặt đất, người vợ gào khóc thảm thiết khiến những ai có mặt ở đó đều vô cùng xót thương.

Con gái gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể cha sau tai nạn kinh hoàng

Con gái gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể cha sau tai nạn kinh hoàng

Sau khi va chạm với chiếc xe tải, người đàn ông mất lái ngã ra đường đúng lúc một chiếc xe ô tô chạy cùng hướng lao tới tông phải. Nhìn thấy thi thể cha sau tai nạn, người con gái khóc lóc vô cùng thảm thiết.

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