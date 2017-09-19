Nghe tin chồng bị xe ben cán ngang người tử vong tại chỗ, người vợ vội đến hiện trường và gào khóc ngất lịm khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 20 giờ hôm qua, 18/9.

Theo thông tin trên Thời đại, nạn nhân là anh Nguyễn Trung T. (33 tuổi, trú tại phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. HCM). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát: 55X7 - 38... lưu thông trên quốc lộ theo hướng từ ngã tư Bình Thung về ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Khi đến nga ba chùa Cao Đài, thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, xe máy của anh va chạm với xe ben mang biển kiểm soát: 60C - 313... do một tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh T. ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Hay tin chồng bị tai nạn, người vợ ngay lập tức đến hiện trường. Khi nhìn thấy thi thể chồng nằm dưới bánh xe ben, chị gào thét rồi ngất lịm.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

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