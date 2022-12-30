Rơi nước mắt trước nhành cúc trắng và đề thi đặt trên bàn nam sinh đã qua đời

Xã hội 30/12/2022 20:18

Hình ảnh một lớp học ở Hà Tĩnh đã đặt một bông hoa cúc trắng và 1 đề thi lên bàn nam sinh trong lớp vừa mới qua đời do bị tai nạn giao thông đã khiến cư dân mạng không cầm được nước mắt.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 30/12, một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh những bông hoa cúc trắng và 1 đề thi được đặt trên vị trí ngồi học của một nam sinh trong lớp kèm theo nội dung: "Đêm Noel, một bạn nam học lớp 11 Trường THPT Thành Sen - Hà Tĩnh không may bị tai nạn giao thông mất. Sáng nay, 29.12, có tiết kiểm tra, cô giáo Kim Thu Đặng vẫn không quên phát một tờ đề thi và mấy bông cúc trắng để cả lớp nhớ và vĩnh biệt bạn mình”.

 

Dòng trạng thái cùng hình ảnh đã khiến cộng đồng mạng xúc động, nhiều người khen ngợi về hành động của cô giáo cũng như học sinh trong lớp vì đã tưởng nhớ đến cậu học trò không may gặp nạn qua đời.

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Xúc động với nhành hoa cúc và bài thi dành cho nam sinh không may bị tai nạn tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Cô giáo Đặng Thị Kim Thu - giáo viên tiếng Anh cho biết, vào sáng 29/12, cô được phân công coi thi học kỳ bộ môn địa lý tại lớp 11C. Sau khi phát đủ đề thi cho 30 em trong lớp thì bất ngờ em lớp trưởng của lớp này tiến đến bục giảng xin cô thêm một bài thi nữa để dành cho em T.T.V. không may bị tai nạn tử vong vào tối 23-12.

"Tôi trao cho em lớp trưởng thêm một bài thi, em lớp trưởng viết họ tên của em V. vào bài thi và đặt ngay ngắn cạnh bó hoa cúc trắng nơi chỗ ngồi của em V." - cô Thu kể lại.

Vì quá xúc động trước hành động của các em học sinh trong lớp 11C, cô Thu đã dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Sau đó cô chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

 

Rơi nước mắt trước nhành cúc trắng và đề thi đặt trên bàn nam sinh đã qua đời - Ảnh 2
Nội dung cô chủ nhiệm lớp 11C nhắn gửi cho cả lớp - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, kể từ ngày em V. bị tai nạn tử vong, các em học sinh lớp 11C đã có hành động đưa hoa cúc đến đặt chỗ em V. ngồi. Hằng ngày học sinh trong lớp thay phiên nhau mua một vài bông hoa cúc tươi đến để thay cho những bông hoa cũ đã héo.

"Sau khi em V. không may tai nạn tử vong, tôi đến lớp 11C giảng dạy nhìn xuống chỗ em V. ngồi đều thấy những bông hoa cúc trắng. Hành động của các em đã đem lại nhiều cảm xúc đối với tôi" - cô Thu nói.

Nam sinh V. có hoàn cảnh khá đáng thương. V. là con thứ 3 trong gia đinh có 4 anh em. Trước đêm Giáng sinh, em V. không may bị tai nạn ngã xe tử vong. Trước đó, người anh trai thứ 2 của V. cũng bị tử vong trong một vụ tai nạn khi vừa tròn 18 tuổi.

 

Theo cô Lộc, một nam sinh trong lớp xúc động, báo cáo trong nhóm mạng xã hội của lớp 11C với nội dung: “Lớp 11C tổng số 31 mãi vắng 1”.

Tuy nhiên, cô Lộc đã nhắn gửi lại: “Không vắng nhé. Bạn mãi mãi tuổi 16. Tất cả chúng ta không được quên ký ức về bạn. Mỗi một thành viên hãy nhớ từ giờ các bạn có thêm 1 người bố,1 người mẹ.Hãy thay bạn báo hiếu. Chăm ghé qua nhà, sau này ra trường chăm hỏi thăm, làm ra thật nhiều tiền để khi cần có thể giúp đỡ được gia đình em V.”.

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