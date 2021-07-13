Cụ thể, ngày 8/7, một cháu bé 5 tuổi (trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) cũng bị rắn cạp nia cắn khi đi ra vườn. Rất may, em được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vào ngày 10/7, một người đàn ông ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An bắt được một con rắn cạp nia đang cố chui vào ống nước nhà vệ sinh của gia đình nên đã vây bắt và đập chết nó.

Vào ngày 3/7 vừa qua, một nữ nạn nhân (SN 2000), trú tại xóm Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, Nghệ An đã bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ ở tầng 2. Nạn nhân đã tử vong 5 ngày sau đó dù được đưa tới bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất bị rắn cạp nia và cạp nong cắn trong thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia, những con rắn độc như cạp nia và cạp nong rất nhút nhát và cũng rất sợ con người, chúng thường tìm cách bỏ chạy hơn là chủ động tấn công vì con người vốn không phải là con mồi của các loài rắn độc. Tuy nhiên, vì có tập tính hoạt động về đêm nên chúng có thể bị con người vô tình giẫm phải và cắn trả tự vệ.

Có thể thấy, hiện tượng rắn cạp nia (có mày đen trắng) và rắn cạp nong (có màu vàng đen) đi vào nhà dân hay ở gần khu vực con người sinh sống tại Nghệ An ngày càng phổ hệ khiến rất nhiều người lo lắng.

Thêm vào đó, nước ta vào mùa đông thì các loài rắn này thường ngủ và trú đông từ tầm tháng 11 đến tháng 2 năm. Tuy nhiên, khi hè đến, nhiệt độ tăng cao cũng là lúc các loài rắn hoạt động mạnh do chúng là loài động vật biến nhiệt. Ngoài ra, trên Tri thức trẻ, GS.PTS Đỗ Quang Huy cũng cho biết rắn cạp nong và cạp nia đều bơi rất giỏi (lặn sâu tới 10m trong 30 phút) và thường bò theo ánh lửa hay ánh sáng nên chúng thường bò gần khu vực nhà dân để tìm kiếm thức ăn.

Còn việc rắn hay bò vào điều hòa của nhà dân có thể là do vào mùa hè, người dân sử dụng điều hòa nhiều và đường ống thoát nước điều hòa là một nơi chúng vô cùng ưa thích. Hệ thống điều hòa còn là nơi chuột rất thích làm tổ, như vậy rắn cũng càng có lý do chui vào điều hòa để tìm kiếm thức ăn.

Rắn xuất hiện từ trong điều hòa - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Còn việc rắn bò vào nhà vệ sinh cũng có thể hiểu là do thói quen "ưa nước" của rắn, chúng hay tìm những nơi có nhiều nước để uống và sinh sống. Vì vậy, những gia đình có cây cối rậm rạp, nhà vệ sinh ở ngoài thường sẽ được những con rắn này "ghé thăm".

Thế nên, để phòng rắn vào nhà, người dân có thể sử dụng bột sulfur hay Enta snake powder, bột hùng hoàng (tên khoa học là: arsenic sulfide)... rắc quanh nhà, diệt chuột thường xuyên. Ngoài ra, trồng một số loại cây đuổi rắn như cây nén, cây sả, hoa lan tỏi… cũng rất có hiệu quả