Vào ngày 3/7 vừa qua, một nữ nạn nhân (SN 2000), trú tại xóm Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, Nghệ An đã bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ ở tầng 2. Nạn nhân đã tử vong 5 ngày sau đó dù được đưa tới bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất bị rắn cạp nia và cạp nong cắn trong thời gian gần đây.

Rắn cạp nia - Ảnh: Internet

Cụ thể, ngày 8/7, một cháu bé 5 tuổi (trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) cũng bị rắn cạp nia cắn khi đi ra vườn. Rất may, em được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vào ngày 10/7, một người đàn ông ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An bắt được một con rắn cạp nia đang cố chui vào ống nước nhà vệ sinh của gia đình nên đã vây bắt và đập chết nó.