Cơ quan công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ ông 81 tuổi sau 10 phút vào nhà nghỉ với một phụ nữ.

Khoảng 16 giờ chiều qua (23/4), người đàn ông 81 tuổi (trú TP. Đông Hà, Quảng Trị) vào một nhà nghỉ trên đường Hải Triều (phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị) rồi tử vong khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo nhân viên nhà nghỉ, cụ ông 81 tuổi đi cùng người phụ nữ 52 tuổi. Sau khoảng 10 phút nhận phòng, cụ ông có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, một lúc sau thì qua đời.

Nhận tin báo, Công an TP. Đông Hà nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân cái chết được cho là do đột tử. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Trước đây tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ việc cụ ông U60 lên cơn co giật tử vong sau 30 phút vào nhà nghỉ với người phụ nữ lớn tuổi.

Khoảng 14 giờ ngày 1/11/2018, ông L.V.Th. (58 tuổi, ngụ huyện Đông Triều) cùng bà N.T.H. (46 tuổi, ngụ thị xã Đông Triều) vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.M. (thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn).

Sau khoảng 30 phút vào khách sạn, ông Th. có biểu hiện co giật và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Một cán bộ phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) cho biết ông Th. sống một mình vì đã ly thân vợ, con cái đều đi làm ăn xa. Người đàn ông này được nhận xét là hiền lành, vui vẻ, ngoại hình rất phong độ.

Còn người phụ nữ vào khách sạn cùng ông Th. đang sống cùng chồng trên địa bàn phường, làm nghề bán ăn sáng ở chợ.

Xúc động câu chuyện cụ ông bán kẹo cao su giữa trời nắng bất ngờ nhận được món quà "mát lạnh" từ cậu bán kem Dưới trời nắng gắt như đổ lửa, món quà cùng sự quan tâm, sẻ chia của cậu thanh niên bán kem dành cho cụ già bán kẹo cao su khiến nhiều người mát lòng mát dạ.

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