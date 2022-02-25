Quảng Ninh: Nghi án chồng giết vợ rồi dùng dây điện tự sát bất thành

Xã hội 25/02/2022 16:40

Cơ quan chức năng Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang điều tra nguyên nhân vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát bất thành.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, phố Thành Công (phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 7h sáng 25/2, người dân nghe thấy tiếng thất thanh kêu cứu của người trong gia đình ông Đ.V. A., SN 1969.

mau thuan gia dinh
Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV

Khi người dân kéo đến chứng kiến ông A. đang hoảng loạn dùng dây điện tự tử nhưng được người dân cắt cầu dao điện và can ngăn kịp thời.

Cùng thời điểm này, người dân phát hiện bà Ng.T.Ch. SN 1973 (vợ của ông A.) đã tử vong trên giường tại phòng ngủ nên người dân đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Đến hơn 12h trưa nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

mau thuan gia dinh 1
Sợi dây điện mà ông A. dùng để tử tự - Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, Zing đưa tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm này là do mâu thuẫn gia đình. Một số người dân sống quanh gia đình ông A. cho biết thì ông A. và bà Ch. đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Gần đây, bà Ch. đã bỏ nhà đi và được ông A. đón về. Tuy nhiên, đến sáng nay thì xảy ra vụ việc trên.

Một người phụ nữ chứng kiến sự việc cho biết: "Tôi đưa tay lên mũi thì phát hiện bà C. không còn thở nữa. Người con trai đang ôm lấy chân của ông A. Thấy người chồng đang có ý định tự sát nên tôi khuyên ngăn. Một vài thanh niên lao vào khống chế, dùng dây trói chân, tay ông A. để bàn giao cho công an".

Hiện tại, cơ quan chức năng TP Hạ Long đang tích cực phối hợp điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời khai man rợ của người phụ nữ giết 'chồng hờ' rồi phi tang thi thể xuống cống

Lời khai man rợ của người phụ nữ giết 'chồng hờ' rồi phi tang thi thể xuống cống

Liên quan đến vụ việc thi thể người đàn ông trong ống cống, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về lời khai của người phụ nữ đã giết "chồng hờ" rồi phi tang xác xuống ống cống.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn gia đình chồng giết vợ Quảng Ninh

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số