Cơ quan chức năng Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang điều tra nguyên nhân vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát bất thành.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, phố Thành Công (phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 7h sáng 25/2, người dân nghe thấy tiếng thất thanh kêu cứu của người trong gia đình ông Đ.V. A., SN 1969.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VOV

Khi người dân kéo đến chứng kiến ông A. đang hoảng loạn dùng dây điện tự tử nhưng được người dân cắt cầu dao điện và can ngăn kịp thời.

Cùng thời điểm này, người dân phát hiện bà Ng.T.Ch. SN 1973 (vợ của ông A.) đã tử vong trên giường tại phòng ngủ nên người dân đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Đến hơn 12h trưa nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sợi dây điện mà ông A. dùng để tử tự - Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, Zing đưa tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm này là do mâu thuẫn gia đình. Một số người dân sống quanh gia đình ông A. cho biết thì ông A. và bà Ch. đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Gần đây, bà Ch. đã bỏ nhà đi và được ông A. đón về. Tuy nhiên, đến sáng nay thì xảy ra vụ việc trên.

Một người phụ nữ chứng kiến sự việc cho biết: "Tôi đưa tay lên mũi thì phát hiện bà C. không còn thở nữa. Người con trai đang ôm lấy chân của ông A. Thấy người chồng đang có ý định tự sát nên tôi khuyên ngăn. Một vài thanh niên lao vào khống chế, dùng dây trói chân, tay ông A. để bàn giao cho công an".

Hiện tại, cơ quan chức năng TP Hạ Long đang tích cực phối hợp điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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