Quảng Ninh: Bé trai 8 tuổi nuốt phải tăm tre khiến đâm xuyên thủng thành ruột, bác sĩ khuyến cáo ngay điều này!

Xã hội 28/02/2022 09:24

Quá trình nội soi thăm dò ổ bụng, bác sĩ xác định dị vật giống đầu nhọn của chiếc tăm tre dài khoảng 2,5 cm nằm ở cuối ruột non đâm xuyên thủng thành ruột.

Theo VTV đưa tin, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi L.N.A. (8 tuổi, trú tại Hải Hà, Quảng Ninh) bị thủng ruột non do nuốt phải tăm tre. Được biết, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng âm ỉ, sốt.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, kết quả CT scanner ổ bụng cho thấy có hình ảnh dị vật xuyên thành hồi tràng vùng hố chậu phải. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng. Các bác sĩ đã hội chẩn, kết luận chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ruột non và chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật.

Ê-kíp phẫu thuật đã gắp thành công chiếc tăm tre dài khoảng 2,5 cm ra khỏi lòng ruột non an toàn, khâu lỗ thủng hồi tràng, lau rửa và đặt dẫn lưu ổ bụng. Hiện tại, sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhi không còn đau bụng, sức khỏe ổn định.

Quảng Ninh: Bé trai 8 tuổi nuốt phải tăm tre khiến đâm xuyên thủng thành ruột, bác sĩ khuyến cáo ngay điều này! - Ảnh 1
Các bác sĩ thành công gắp tăm tre dài 2,5cm ra khỏi lòng ruột non an toàn - Ảnh: VTV

Qua trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng Khoa Ngoại cho biết: "Dị vật đường tiêu hóa ở trẻ rất thường gặp. Đặc biệt những dị vật sắc nhọn như tăm tre ở ruột non, dạ dày rất khó để phân hủy và sẽ di chuyển theo chiều dài lòng ruột, có thể đâm thủng ống tiêu hóa và các cơ quan lân cận gây chảy máu, viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm trùng nhiễm độc ổ bụng, nhiễm trùng huyết… ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nếu không can thiệp, phẫu thuật kịp thời".

Các bác sĩ khuyến cáo: Người lớn, trẻ nhỏ cần cẩn trọng khi sử dụng tăm xỉa răng. Nên thay đổi thói quen xỉa răng bằng tăm tre mà dùng chỉ nha khoa để tránh những trường hợp hi hữu nuốt phải tăm gây nguy hiểm. Các bậc phụ huynh nên vứt tăm đi ngay sau khi sử dụng, không ngậm trong miệng vì nếu vô tình làm rơi vãi trong nhà trẻ nhỏ có thể nuốt phải.

Khi nuốt phải tăm hay bất cứ các dị vật nào khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để có thể được can thiệp, phẫu thuật gắp dị vật kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

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