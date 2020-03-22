Quảng Nam: Thiếu nữ 15 tuổi bị 3 thiếu niên hiếp dâm tập thể trong đêm

Xã hội 22/03/2020 10:20

Sau khi đi chơi cùng nhóm bạn, thiếu nữ 15 tuổi bị 3 người bạn hiếp dâm tập thể. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc thiếu nữ dưới 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, vào ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Sơn tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.K (41 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về việc con gái N.T.K.L (15 tuổi) bị hiếp dâm.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/3, L. cùng bạn là N.T.T (16 tuổi, trú cùng địa phương) đến khu vực chợ Trung Phước để lấy dây buộc tóc cho T. Tại đây, cả hai gặp Phạm Phú Quốc (15 tuổi), Lương Kỳ Dương (14 tuổi), Trần Hoàng Nhân (15 tuổi), Phan Quốc Toàn (14 tuổi).

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Sau khi đi chơi chung với 4 thiếu niên này, L. bị hiếp dâm tập thể - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhóm này đã rủ L. và T. đi dạo, cả hai đồng ý. L. lê xe Toàn chở, T. đi xe với Dương và Quốc còn Nhân đi riêng 1 xe. Khi đến khu vực đường bê tông vắng người thuộc thôn Phước Bình, xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn), cả nhóm dừng lại nói chuyện. Tại đây, L. ngồi nói chuyện với Toàn, Quốc, Nhân còn T. cùng Dương đi bộ ra nơi khác nói chuyện.

Trong lúc ngồi nói chuyện, Toàn kéo tay, vật L. xuống đường. Lúc này, L. cố sức đạp Toàn rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Toàn, Quốc, Nhân đuổi theo nạn nhân kéo vào bãi cỏ ven đường. Sau đó cả ba thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi Nhân đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì Dương đi đến. Lúc này, nạn nhân định gọi T. để kêu cứu thì Dương dùng tay bịt miệng L. lại để nạn nhân không thể la.

Sau đó, nhìn thấy ánh đèn pin gần đó, vì sợ bị phát hiện nên Toàn chở L. và T. về nhà. Đến gần sáng 20/3, L. kể lại sự việc cho ba mẹ biết. Ngay khi hay tin, người nhà đã đưa L. đến Công an huyện Nông Sơn trình báo. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng Quốc, Nhân và Toàn đã thừa nhận hành vi hiếp dâm. Về phần Dương, dù không phạm tội hiếp dâm nhưng là đồng phạm nên cũng bị tạm giữ.

Nữ sinh bị hiếp dâm tập thể ở Quảng Trị: Đã khởi tố 10 đối tượng

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Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can và có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vụ án nữ sinh bị hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn.

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