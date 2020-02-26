Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ nghi án con đánh cha tử vong sau khi đi nhậu về gây xôn xao dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra làm rõ nghi án con đánh cha tử vong xảy ra trên địa bàn TP. Tam Kỳ.

Thông tin ban đầu, tối 25/2, Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo về việc ông Trương Văn M. (SN 1967, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ) bất ngờ tử vong.

Qua khám nghiệm bước đầu xác định, nạn nhân có vết thương vùng trán biến dạng mềm nhũn, vùng mắt biến dạng, vùng mặt dập nát, đỉnh thái dương bên phải bị sưng.

Người thân làm đám tang cho ông M. - Ảnh: Infonet

Theo CAND, Vợ ông M. là bà Nguyễn Thị Đ. khai chồng bị té ngã dẫn đến trọng thương rồi tử vong. Tuy nhiên, cơ quan công an nghi ngờ ông M. bị sát hại, nghi phạm không phải ai khác mà chính là Trương Tấn Th. (SN 1994, con trai ông M.).

Qua đấu tranh, Th. khai nhận sau khi đi nhậu về đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã với cha. Trong lúc nóng giận, Th. đã đánh, đạp vào người ông M. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Tháng 7/2019, ở Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ con giết cha vì bị la mắng chuyện nhậu nhẹt khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo điều tra, vào sáng 15/7, sau khi đi nhậu về Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tranh cãi với cha ruột là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi). Nguyên nhân vì ông Đúc la mắng Yết vì cho rằng con trai suốt ngày rượu chè say xỉn, không chịu làm ăn.

Sau đó ông Đúc đi có việc bên hàng xóm. Yết biết được nên chặn đường xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ cha. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở.

Phát hiện sự việc, người thân đã bắt giữ Yết giao cho công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Yết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng gây án trong lúc không tỉnh táo vì say rượu.

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