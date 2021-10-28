Quận duy nhất tại TP.HCM tạm hoãn việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, lý do là gì?

Xã hội 28/10/2021 11:03

Quận Gò Vấp là địa phương duy nhất tại TP.HCM không tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em trong đợt này.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 28/10, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, toàn thành phố đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em. Hiện chỉ có quận Gò Vấp tạm hoãn và đã báo cáo về Sở.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Hòa - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho hay, quận đã có kế hoạch tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, người cao tuổi từ trước đó. Thông tin này cũng được cung cấp đến toàn dân trên địa bàn để sắp xếp tiêm ngừa: “Kế hoạch đã có sẵn, chúng ta không thể dừng lại để tiêm cho trẻ em và cũng không thể nào song hành hai bên được. Chúng tôi đã báo cáo đầy đủ cho Sở Y tế”.

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, quận Gò Vấp hiện đã tiêm 602.544 mũi vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi. Trong đó, mũi 1 là 316.071, mũi 2 là 286.473. Trong ngày 27/10, quận phát sinh 61 ca dương tính.

Quận duy nhất tại TP.HCM tạm hoãn việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, lý do là gì? - Ảnh 1

Mục tiêu cao nhất của chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em là an toàn tuyệt đốiẢnh: Vietnamnet

Sáng nay, đồng loạt tất cả các quận huyện tổ chức tiêm cho nhóm từ 16-17 tuổi, trẻ đang đi học hoặc không đi học đều tham gia. Ngành y tế khẳng định, nơi nào chưa đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng thì có thể hoãn lại và báo cáo lý do về Sở Y tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Thành phố chủ trương khẩn trương nhưng không vội, sao cho học sinh yên tâm, phụ huynh yên tâm”.

 

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