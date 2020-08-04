Sau một đêm “mất tích”, người phụ nữ được phát hiện tử vong bất thường, thi thể trôi dạt bên bờ sông. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Tiến - Viện trưởng Viện KSND huyện Tây Hòa cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay (4/8), người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường, thi thể trôi dạt bên bờ tả ngạn dòng kênh chính Nam thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam ở ven đường quốc lộ 29 qua địa phận thôn Thạch Bàn, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa.

Người phụ nữ tử vong bất thường sau một đêm mất tích - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là bà Võ Thị Sáu (sinh năm 1974, trú thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa). Khi được phát hiện, trên thi thể nạn nhân chỉ còn lại quần lót và một số vết bầm tụ máu. Ngoài ra, người dân còn phát hiện chiếc xe máy ngã bên lề đường cách thi thể nạn nhân khoảng 50m.

Đến trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo thông tin từ Công an nhân dân, kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 16 giờ chiều 3/8, bà Võ Thị Sáu mượn xe máy của em gái đi công việc nhưng đến tối không thấy về. Sau đó, dù người thân đã gọi điện, tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Đến sáng ngày 4/8, người dân phát hiện thi thể nạn nhân trôi bên bờ sông.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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