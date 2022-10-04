Phú Thọ: Hoảng hốt bé gái 11 tuổi mang thai, công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân

Hiện bé 11 tuổi được gia đình phát hiện đã mang thai 7 tháng, sau khi cho con đi khám, cả nhà đã vô cùng hốt hoảng.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, nhận được thông tin vô cùng lạ do người dân báo đến, chính quyền xã đã xuống gia đình thăm hỏi, động viên, đồng thời vận động đưa cháu đi khám và báo cáo sự việc đến cơ quan cấp trên.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến việc bé gái 11 tuổi này mang thai.



Thông tin bé gái 11 tuổi mang thai gây chú ý. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin ban đầu từ Báo Sức khỏe và đời sống, cháu bé là con thứ 2 trong gia đình, đang học lớp 5 thì nghỉ học, gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ đi làm ăn xa. “Khi về thấy con có biểu hiện lạ nên đã đưa kiểm tra thì phát hiện cháu bé mang thai. Hiện cháu bé đang mang thai tháng thứ 7", lãnh đạo xã Khả Cửu thông tin.

Được biết, Khả Cửu là xã miền núi của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Xã có vị trí địa lý phức tạp, cách xa trung tâm huyện hơn 20km. Hiện công an đang vẫn đang điều tra làm rõ.

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